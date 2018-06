CRB e Brasil de Pelotas medem forças para fugir da zona de rebaixamento

Em um duelo da parte de baixo da tabela, o CRB recebe o Brasil de Pelotas no Estádio Rei Pelé, em Maceió, neste sábado (2), às 16h30 (de Brasília). Os donos da casa abrem a zona de rebaixamento e precisam acabar com a sequência de derrotas, que pode chegar a três. Já o Brasil, espera emplacar sua segunda vitória seguida e se afastar do adversário, que conta com apenas dois pontos a menos.

Foram duas derrotas seguidas, para Guarani e Avaí, que colocaram o CRB em posição de alerta, com apenas oito pontos conquistados em 21 disputados. O time de Júnior Rocha se prepara para fazer jus ao mando de campo e, do lado de sua torcida, reencontrar a vitória para sair da zona de rebaixamento.

O técnico, no entanto ainda conta com o desfalque do lateral-direito Diogo, que não se recuperou do desgaste muscular e está fora. Assim, Ratinho vai recuar e Cleiton Xavier entra no meio-campo. A novidade entre os relacionados é o volante Claudinei, que se recuperou de lesão e fez um trabalho especial com a preparação física nas últimas semanas. Ele fica como opção no banco. O volante Luiz Otávio ainda não foi regularizado e está fora da partida. Suspenso, o zagueiro Flávio Boaventura também não atua. O lateral Diogo, com desgaste muscular, é outro que está fora.

Assim como o CRB, o Brasil de Pelotas só conseguiu vencer duas vezes no campeonato, mas tem a vantagem de ter empatado dois jogos, enquanto seu adversário de sábado apenas perdeu os outros jogos. Mostrando muita irregularidade, o time gaúcho busca um resultado positivo na tentativa de engrenar um momento melhor.

O time não deve contar com o lateral-esquerdo Artur, que está sendo negociado com o Criciúma e, apesar de não ter sido confirmado ainda, deve mesmo deixar o Xavante.

FICHA TÉCNICA

CRB X BRASIL DE PELOTAS

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 2 de junho de 2018, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Elmo Resenha Cunha (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Edson Antonio de Sousa (GO)

CRB: João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Diego; Lucas, Tinga, Cleiton Xavier e Diego Rosa; Willians Santana e Neto Baiano.

Técnico: Júnior Rocha

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Bruno Collaço; Leandro Leite, Itaqui, Calyson, Lourency e Toty; Luiz Eduardo.

Técnico: Clemer