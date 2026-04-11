Com um a menos, Criciúma bate o Botafogo-SP nos acréscimos pela Série B

Nesta sexta-feira, o Criciúma recebeu o Botafogo-SP e venceu por 1 a 0 pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada no Heriberto Hulse. O gol do jogo, que saiu aos 52 minutos do segundo tempo, foi marcado por Otero.
UM GOLAAAAAAAAAÇO DE FALTA!!! OTERO É O NOME DELE ⚽️🔥
— Criciúma E.C. 🐯 (@CriciumaEC) April 11, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Com o resultado registrado em Santa Catarina, o Criciúma assume o 4º lugar da Série B, com sete pontos em quatro jogos. Enquanto isso, o Botafogo é o quinto colocado da competição com seis pontos.
📋 Resumo do jogo
🟡⚫ CRICIÚMA 1 x 0 BOTAFOGO-SP🔴⚫️
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
🏟️ Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
⚽️ Otero, aos 52' do 2ºT (Criciúma)
Como foi o jogo
A partida foi bastante disputada entre as equipes. Aos 11 minutos, o Botafogo teve uma grande chance para marcar com Everton Morelli, em cobrança de escanteio, mas o camisa 8, na pequena área, cabeceou para fora.
No segundo tempo, já aos 15 minutos, Willean Lepo deu uma entrada forte em Patrick Brey. Após revisão do VAR, o jogador do Criciúma foi expulso. Mesmo com um a menos, o time da casa venceu a partida com um golaço de falta marcado por Rómulo Otero aos 52 minutos da segunda etapa.
Próximos jogos
🟡⚫Criciúma⚫🟡
⚔️ Jogo: Fortaleza x Criciúma
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 5
📅 Data: 19 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Castelão
🔴⚫️Botafogo-SP⚫️🔴
⚔️ Jogo: Botafogo-SP x Atlético-GO
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 5
📅 Data: 20 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Santa Cruz