Com um a menos, Atlético-GO bate Ceará e cola no G6 da Série B

Neste sábado, no Castelão, o Atlético-GO visitou o Ceará e venceu por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O gol do Dragão foi anotado por Gustavo Coutinho, de pênalti. Os visitantes, ainda na primeira etapa, ficaram com um jogador a menos, com a expulsão de Bruno José.

Situação da competição

Com a vitória, o Atlético-GO se aproxima do G6 da Série B, área que permite a disputa dos playoffs. O time está na oitava colocação, com 11 pontos - mesma pontuação do Criciúma, sexto colocado. O time catarinense se sobressai pelo saldo de gols (2 a 0).

O Ceará, por sua vez, c0m dez pontos, cai para a 12ª colocação.

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RESUMO DO JOGO

⚫ CEARÁ 0 x 1 ATLÉTICO-GO ⚫

Competição: Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 8

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Gol

Gustavo Coutinho, aos 39' do 1ºT (Atlético-GO)

Expulsão

Bruno José, aos 41' 1ºT (Atlético-GO)

Como foi o jogo?

O único gol saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo Coutinho converteu pênalti sofrido por Bruno José. Apesar da vantagem, os goianos ficaram com um jogador a menos ainda na etapa inicial, após a expulsão de Bruno José, revisada pelo VAR.

Na segunda etapa, o Ceará controlou a posse e pressionou em busca do empate, criando boas chances com Melk, Vina e Rafael Ramos, mas parou nas defesas de Paulo Vítor e na falta de pontaria. Mesmo com superioridade numérica durante boa parte do jogo, o time cearense teve dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Atlético-GO, que segurou o resultado até o fim.

Próximos jogos

Ceará

Ceará x Atlético-MG | Jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

Data e hora: 13/5 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

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