Com gol polêmico, Inter sofre para vencer o Luverdense

Após confusão da arbitragem, Internacional vence a Luverdense por 1 a 0 no Beira-Rio e chega a quinta posição na Série B. O colorado alcançou os 24 pontos e o Luverdense caiu para a 18ª colocação com 16 pontos. O gol colorado foi marcado em um lance muito polêmico.

Para prevenir possíveis badernas ao redor do Beira-Rio após a partida, o clube colorado acatou uma recomendação de segurança da Brigada Militar e não autorizou os churrascos no Complexo do Estádio.

Antes da partida uma surpresa, o zagueiro Klaus não era o único desfalque do time colorado. O técnico Guto Ferreira preservou o meia D’Alessandro, que estava com desgaste muscular, e iniciou o jogo no banco de reservas. Desta forma, o garoto Diego entrou no lugar. Quem também estava na reserva era o atacante Brenner. O jogador está de saída do clube e vai assinar com o Botafogo.

O JOGO – Atuando com três atacantes, o Internacional começou pressionando bastante e logo no primeiro minuto de partida o colorado conseguiu um escanteio. Aos dois minutos, o time gaúcho chegou a balançar as redes com Nico López, mas foi invalidado, pois o uruguaio estava impedido.

O Luverdense não conseguia ficar com bola. Aos 6 minutos, Edenílson recebeu na meia lua da grande área, girou e chutou forte a gol. O goleiro Diogo Silva deu um toquinho na bola e mandou para escanteio.

O Inter buscava o gol com muita vontade. Em cobrança de falta de Diego, o lateral Cláudio Winck cabeceou para o meio da área e William Pottker tentou de carrinho, mas não alcançou a bola.

A marcação alta do Inter obrigava os jogadores do Luverdense a darem balões para o ataque. A equipe do Mato Grosso errava muitos passes e parecia assustado com a postura ofensiva do colorado.

Aos 18 minutos, sem pisar na área, o Luverdense chutou a gol de longe, primeiro com Moacir e depois com Sérgio Mota. As duas oportunidades pouco assustaram a defesa colorada.

O Internacional quase marcou aos 20 minutos. Após girar a bola, William Pottker recebeu dentro da área na direita e cruzou. O goleiro Diogo espalmou para o meio da área. O volante Gutiérrez apareceu para finalizar, mas foi atrapalhado pela zaga e o arqueiro do Luverdense defendeu.

Só dava Inter. Após cruzamento de Diego, o atacante William Pottker ajeitou o corpo e pegou de primeira, mas a bola bateu na trave. Trinta segundos depois, o colorado recuperou a bola com Edenílson. O volante invadiu a área, mas no momento da finalização, chutou fraco e Diogo segurou firme.

A marcação alta colorada não dava descanso para a zaga do Luverdense. Em outra apertada do time gaúcho, Pottker tocou para Cláudio Winck que concluiu da entrada da área para mais uma defesa do goleiro Diogo.

Em uma cobrança de falta, o jogador do Luverdense desviou para a entrada da área e Moacir chutou, a bola desviou na zaga colorada e saiu para escanteio. Na cobrança, a bola foi desviada no primeiro poste e ia sobrar para o Alfredo, mas Rodrigo Dourado apareceu para salvar.

Aos 37 minutos, após a zaga cortar um lançamento, a bola sobrou para o zagueiro Victor Cuesta que dominou no peito e chutou forte com a perna esquerda. A bola passou à esquerda de ataque do Inter.

O Internacional desperdiçou muitas oportunidades na primeira etapa e foi para o vestiário vaiado pela torcida que percebeu que o time poderia ir para o intervalo com uma vantagem.

SEGUNDO TEMPO – As equipes voltaram do vestiário sem alterações. Os reservas do Luverdense voltaram para o banco com cobertores, mas ficaram pouco tempo com eles, pois o técnico Júnior Rocha mandou os atletas realizarem o aquecimento.

O Inter voltou ao gramado com a mesma pressão que fez na primeira etapa. Ainda no primeiro giro do minuto, dentro da área, Nico López chutou, a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Aos cinco minutos, Edenílson recebeu na entrada da área e finalizou com força, mas o goleiro Diogo Silva espalmou para escanteio. Na cobrança, o volante Rodrigo Dourado cabeceou sozinho na pequena área, mas a bola saiu pela esquerda de ataque do Internacional.

Em um bom contra-ataque, o atacante uruguaio Nico López recebeu na entrada da área e chutou cruzado, mas a bola saiu para fora. Em outra chegada do colorado, cruzou, a bola passou por todos e sobrou na outra ponta para William Pottker que chutou, mas o goleiro Diogo agarrou a redonda com firmeza.

Em um dos poucos ataques do Luverdense, o atacante Marcos Aurélio recebeu dentro da área e chutou, mas a bola desviou.

O cronômetro marcava o minuto 21 quando Guto Ferreira viu a necessidade de colocar o meia D’Alessandro na partida. Para a entrada do argentino, saiu o volante chileno Felipe Gutiérrez.

O Luverdense começou a exagerar no número de faltas cometidas perto da área e o Internacional desperdiçava as oportunidades.

Aos 31 minutos, o Internacional teve um ótimo contra-ataque. O meia D’Alessandro acionou o uruguaio Nico López que entrou na área e chutou rasteiro pro gol. O goleiro Diogo fez uma bela defesa e mandou para escanteio.

Após o lance desperdiçado pelo atacante colorado, o técnico Guto Ferreira tirou o jogador e colocou o garoto Joanderson. O uruguaio Nico López saiu vaiado pela torcida e não quis nem saber de ir para o banco de reservas e foi direto para o vestiário.

O Internacional empillhava chances claras desperdiçadas. Em cobrança de escanteio de D’Alessandro, o volante Rodrigo Dourado desviou na primeira trave para trás e Carlos cabeceou livre. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

O time colorado chegou a marcar mais um gol e mais uma vez de forma irregular. Em cobrança de falta de D’Alessandro, o lateral Cláudio Winck levemente impedido apareceu livre na área e balançou as redes, mas o auxiliar assinalou corretamente a posição de impedimento.

Aos 45 minutos, o Internacional perdeu duas chances absurdas de fazer o gol. Após D’Alessandro cobrar falta, Cláudio Winck apareceu para cabecear, mas Diogo Silva fez dois milagres.

O Internacional fez um gol polêmico. Em lançamento para William Pottker, o bandeirinha levantou a bandeira e o atacante parou, mas Joanderson que vinha de trás seguiu o lance e tocou para Pottker fazer o gol.

Os jogadores do Luverdense foram foram para cima da arbitragem, reclamando muito. O jogo parou por 13 minutos.

O Luverdense volta a campo na sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Paraná, no Estádio Passo das Emas. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Internacional enfrenta o Vila Nova no Estádio Serra Dourada. As duas partidas são válidas pela 16ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 LUVERDENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 18 de julho de 2017, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago e Celso Luiz da Silva (Ambos de MG)

Público: 10.393 (8.882)

Renda: R$ 188.643,00

GOL: William Pottker, aos 46 minutos do segundo tempo (Internacional)

CARTÕES AMARELOS

Internacional: Cláudio Winck, William Pottker, Edenílson, D’Alessandro

Luverdense: William, Sérgio Mota, Moacir

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta, Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez (D’Alessandro); Diego (Carlos), William Pottker e Nico López (Joanderson).

Técnico: Guto Ferreira

LUVERDENSE: Diego Silva; Aderlan, Pablo, William, Paulinho; Ricardo, Sérgio Mota (Marcos Aurélio), Moacir; Rafael Silva, Alfredo (Erick) e Douglas Baggio (Rafael Ratão).

Técnico: Júnior Rocha