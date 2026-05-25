Com gol no fim, Operário arranca empate do Criciúma pela Série B

O Operário conseguiu o empate em 1 a 1 diante do Criciúma neste domingo com um gol aos 42 minutos da segunda etapa. O duelo, válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Germano Kruger, contou com um gol de Marcelo Hermes para os visitantes, enquanto Matheus Trindade empatou pelo Fantasma.

Situação na tabela

Com o resultado, o Criciúma chega a 14 pontos na nona colocação, enquanto o Operário fica em 12º, com 13 pontos.

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📋 Resumo do jogo

⚫ OPERÁRIO 1 x 1 CRICIÚMA 🟡

🏆 Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Hermes, aos 31' do 2ºT (Criciúma)

⚽ Matheus Trindade, aos 42' do 2ºT (Operário)

Como foi o jogo

O Criciúma foi quem inaugurou o marcador da partida aos 31 minutos da segunda etapa. Diego Gonçalves cobrou falta na área e a bola sobrou na meia-lua para Marcelo Hermes finalizar firme e colocar o Tigre a frente fora de casa.

Já no final, aos 42 minutos, Torres cruzou em escanteio e Cuenu desviou de cabeça para Matheus Trindade ficar com a bola e arrematar caindo no chão para marcar o gol de empate do Fantasma.

Próximos jogos

Operário

Jogo: Ceará x Operário

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão

Criciúma

Jogo: Avaí x Criciúma

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada

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