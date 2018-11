Brasil-RS goleia Vila Nova e respira na briga contra o rebaixamento

Jogando no estádio Bento Freitas, o Brasil de Pelotas goleou o Vila Nova por 5 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, nesta terça-feira. Welinton Júnior, duas vezes, Lourency, Michel e Éder Sciola marcaram os gols do triunfo.

Com o resultado, o Xavante chega a 43 pontos e se coloca em boas condições para fugir do rebaixamento. Já o Tigre segue com 52 pontos e se complica na tentativa de buscar o acesso para a primeira divisão.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas irá visitar o Boa Esporte, na sexta-feira, dia 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no estádio Municipal de Varginha. Por sua vez, o Vila Nova irá receber o Figueirense, no mesmo dia, só que às 19h15, no Serra Dourada.

O jogo

A primeira oportunidade de gol veio aos seis minutos. Em jogada de contra-ataque, Diego Miranda encontrou Lourency, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou. Rafael Santos foi bem no lance e impediu o gol.

Apesar do susto inicial, o Brasil de Pelotas só conseguiu voltar ao ataque aos 26 minutos. Itaqui cobrou falta em cima da barreira e Leandro Leite ficou com a sobra. Apesar de ir estranho no lance, o goleiro conseguiu salvar com o pé.

Depois de assustar em falta aos 37, o Xavante abriu o placar aos 41. Na cobrança de escanteio, Éder Sciola subiu mais alto do que a defesa no segundo poste e cabeceou cruzado para fazer 1 a 0.

No último lance da primeira etapa, o Vila Nova teve a sua primeira oportunidade. Após cobrança de escanteio, Alan Mineiro chutou e Marcelo Pitol defendeu.

Os mandantes voltaram do intervalo assustando aos quatro e chegaram ao segundo tento aos dez. Em jogada de contra-ataque, Wellinton Júnior recebeu de Wallace e encobriu o goleiro adversário.

A equipe de Rogério Zimmermann voltou a marcar aos 17 minutos. Lourency fez uma bela jogada, deixou o zagueiro Giaretta no chão e mandou uma bomba, sem chances para Rafael Santos.

O Brasil de Pelotas chegou à goleada aos 29 minutos. Com muita liberdade, Welinton Júnior finalizou de fora da área e acertou o canto direito da meta adversária.

O Brasil de Pelotas encerrou a goleada aos 41 minutos. Welinton Júnior fez jogada individual e tocou para Michel, que finalizou e fez 5 a 0 aos 41 minutos.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS: 5 X 0 VILA NOVA

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Data: 6 de novembro de 2018 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (SP)

Cartão amarelo: Geovane (Vila Nova)

Cartão vermelho: não teve

GOLS:

BRASIL DE PELOTAS: Éder Sciola, aos 41 do primeiro tempo, Wellinton Júnior, aos dez e aos 29, Lourency, aos 17, e Michel, aos 41 da segunda etapa

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo Pitol, Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton e Alex Ruan; Leandro Leite, Itaqui, Rafael Gava (Welinton Júnior depois Léo Bahia), Diego Miranda e Lourency; Wallace Pernambucano (Michel)

Técnico: Rogério Zimmermann

VILA NOVA: Rafael Santos; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Heitor (Moacir), Mateus Anderson (Rafael Barros), Alan Mineiro e Juninho (Léo Itaperuna); Rafael Silva

Técnico: Hemerson Maria