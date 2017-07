Brasil de Pelotas estreia novo comandante diante do Paysandu

Em momentos distintos na competição, o Brasil de Pelotas recebe o Paysandu em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida que será realizada às 19h (de Brasília), deste sábado, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, possui um alto nível de importância para as duas equipes.

Pelo lado mandante, o Brasil de Pelotas espera conquistar os três pontos para dar início a uma reação dentro da competição. Na 16ª colocação, a equipe gaúcha, que perdeu quatro das suas últimas cinco partidas, realizou uma drástica mudança no comando técnico da equipe em busca de novos resultados.

Após cinco anos como treinador do Xavante, Rogério Zimmermann acabou dando lugar a Clemer, que assume o clube uma posição e um ponto acima da zona de rebaixamento. Sem muito tempo para treinar seus novos jogadores, o ex-goleiro deve realizar poucas mudanças na equipe que acabou goleada por 4 a 1 pelo o Paraná na última terça-feira.

Já pelo lado do Paysandu, o clima anda bem mais leve. Em uma boa sequência após duas vitórias seguidas, a equipe paraense espera aproveitar o seu bom momento e a fase ruim do adversário para buscar a vitória longe de sua torcida.

Somando 20 pontos na competição, o Papão mais uma vitória para retornar à parte de cima após uma queda de rendimento depois de um início muito bom no torneio. Para isso, o técnico Marquinho Santos se vê obrigado a fazer mudanças na equipe. Além de possuir atletas que acabaram levando o terceiro amarelo na última rodada, como Ricardo Capanema e Peri, o treinador poderá contar com o retorno de jogadores importantes como Augusto Recife e Rodrigo Andrade, que estavam suspensos.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS X PAYSANDU

Local: Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS)

Data: 22 de julho de 2017, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR)

Assistentes: Luiz Souza Santos Renesto (PR) e Diego Grubba Schitkovski (PR)

BRASIL: Marcelo Pitol; Wender, Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso, Rafinha e Nem; Marcinho e Lincom.

Técnico: Clemer

PAYSANDU: Marcos Milezani; Ayrton, Perema, Gualberto e Hayner; Augusto Recife, Rodrigo Andrade e Fábio Matos; Magno, Marcão e Bergson (Anselmo)

Técnico: Marquinhos Santos