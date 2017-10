Brasil de Pelotas bate o Juventude em clássico gaúcho na Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B viveu uma noite típica de Gauchão na noite dessa terça-feira. No estádio Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil-RS bateu o Juventude por 1 a 0 com um gol no fim de Lincom depois de um jogo muito truncado, com entradas fortes, mas também de grandes atuações dos dois goleiros. No fim, o placar deixou a equipe Xavante na nona colocação, com 37 pontos, e evitou que o Juventude vislumbrasse uma aproximação ao G4 depois de 28 rodadas. Agora, o time da Serra Gaúcha é o sexto, com 45 pontos.

Apesar da pressão por jogar fora de casa, o Juventude não se intimidou com a torcida Xavante e, mesmo com o velho jogo duro do Sul Gaúcho, dominou o jogo desde o início e conseguiu as melhores chances.

Tiago Marques foi o primeiro a exigir boa defesa de Pitol. A resposta veio em cobrança de falta. Itaqui meteu na gaveta, mas Matheus Cavichioli voou para espalmar. Quando parecia que não teria jeito, Itaqui salvou uma bola em cima da linha e manteve o placar zerado no Bento de Freitas.

A segunda etapa teve um duelo mais equilibrado. O jogo ficou truncado, com muita disposição e perde e ganha no meio de campo. Mesmo assim, Éder Sciola conseguiu espaço para arriscar um chute de média distância. Matheus novamente foi bem na bola.

E se no primeiro tempo o Brasil evitou um gol em cima da linha, na etapa final foi a vez de Micael ser o herói do Juventude no mesmo tipo de jogada, para desespero dos torcedores locais.

O gol finalmente saiu aos 39 minutos. E foi do time da casa. Bola parada e Itaqui achou o grandalhão Lincom, ex-Corinthians, que não perdoou e mandou para as redes de cabeça. Foi o gol da vitória no clássico gaúcho.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Internacional em outro confronto de equipes do Sul, segunda-feira, enquanto o Juventude recebe o Londrina, na sexta.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Data: 03 de outubro de 2017, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade – ES (CBF)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires – ES (CBF) e Vanderson Antonio Zanotti – ES (CBF)

Cartões amarelos: BRASIL-RS: Itaqui. JUVENTUDE: Lucas, Wesley Natã

GOL:

BRASIL-RS: Lincom

BRASIL-PEL: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Evaldo e Marlon; Leandro Leite (Nem), Itaqui, Rafinha (Clayson) e Marcinho; Lincom e Juninho (Misael).

Técnico: Clemer

JUVENTUDE: Matheus, Tinga, Domingues, Micael e Mateus Santana; Bruninho (Maurício), Lucas, Leílson e Wesley Natã (Yuri Mamute); Yago (Juninho Silva) e Tiago Marques

Técnico: Gilmar Dal Pozzo