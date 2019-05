Bragantino visita Vitória em busca de manutenção da liderança

Nesta sexta-feira, o Bragantino tem a missão de enfrentar o Vitória, em Salvador, às 21h30, para manter-se na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas veem de triunfo contra o Figueirense, enquanto os baianos foram derrotados pelo Atlético Goianiense na última rodada.

Depois de cinco rodadas, o Bragantino ocupa a primeira colocação do campeonato, com 12 pontos somados. O time comandado por Antônio Carlos Zago tem apresentado um futebol vistoso e, mesmo com uma equipe recém-formada, demonstra bom entrosamento no ataque e defesa.

O volante Uillian Correia é capitão do Bragantino e atuou no Vitória nos anos de 2017 e 2018. O jogador comentou sobre a sensação de reencontrar sua ex-equipe, além de ressaltar que conhece algumas características do elenco do adversário.

“Claro que é gostoso voltar em um lugar que você foi feliz, jogou. Mas hoje estou defendendo as cores do Bragantino. Minha cabeça está focada aqui. O pensamento é de uma vitória lá. Sabemos que vai ser difícil, contra um grande adversário, é muito difícil jogar lá dentro, mas temos totais e reais condições de fazer uma grande partida”, afirmou o volante.

“Conheço a maioria dos jogadores que estão lá, tem muito jogador que vamos enfrentar que já joguei junto. Então, poder falar um pouco do campo, dos jogadores, das qualidades, das características deles… O que a gente puder ajudar o Zago e os companheiros nesta hora é bem-vindo”, completou.

Enquanto isso, o Vitória não começou bem a Série B. Até o momento, o time tem apenas quatro pontos conquistados em cinco partidas e amarga a vice-lanterna da competição. O recém contratado treinador Osmar Loss estreou na última rodada e tem a missão de garantir a evolução do time no restante do campeonato.

Para isso, Loss acredita que a parada para a Copa América pode significar um período de reformulação do elenco, com a chegada pontual de jogadores que possam ocupar carências específicas. Além disso, o treinador destacou a importância de uma seleção criteriosa no momento de realizar as contratações.

“Acho que temos uma margem imensa para evoluir, jogadores de muita qualidade. A gente vem conversando internamente. Precisamos, sim, de alguns reforços pontuais, mas não vamos contratar a esmo, vamos escolher bem para que a gente não erre” disse o treinador.

“O Vitória não está em condições de errar nas contratações. Hoje a gente sabe que tem um grupo que é volumoso, que é bom, mas que a gente pode melhorar ele ainda”, complementou.