Bragantino bate Vitória em casa e segue embalado na Série B

Em busca da sua terceira vitória consecutiva na Série B, o Bragantino recebeu o Vitória neste domingo. Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, os donos da casa pressionaram durante os 90 minutos da partida, mas só conseguiram vazar o goleiro baiano no final do segundo tempo. Com gols de Morato e Ytalo, o Alvinegro venceu por 2 a 0 e segue embalado.

Com o resultado, o Braga se isola na ponta da tabela da segunda divisão, com 51 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, não sabe o que é vencer há quatro jogos e segue na degola, com 26 pontos. Apesar da má fase, uma vitória é o suficiente para tirar o time comandado por Geninho do rebaixamento.

Para conquistar o caneco, o Massa Bruta precisa seguir com a sólida campanha na competição. Jogando fora de casa, o próximo adversário será o ameaçado São Bento, na sexta-feira, ás 21h30 (de Brasília). Do outro lado, o Leão da Barra volta a campo contra o Sport, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Barradão.

A partida começou eletrizante. Com um minuto no relógio, Uillian Correia serviu Morato. O atacante invadiu a área e finalizou, mas acabou acertando o travessão do Vitória. As linhas de marcação do Braga continuavam avançadas e a segunda chance não demorou para se apresentar. Claudinho aproveitou o erro da defesa e, de chapa, exigiu uma grande defesa de Martín Rodríguez. Faltando cinco para o fim do primeiro tempo, o goleiro visitante apareceu novamente. Dessa vez, ele mostrou brilhante reflexo para salvar o cabeceio de Bruno Tubarão, que foi no contrapé.

A tônica do jogo seguiu a mesma na segunda etapa. Depois de desperdiçar mais três chances claras de inaugurar o marcador, a insistência do Bragantino deu resultado. Aos 33 minutos, Ytalo aproveitou o espaço da defesa rubro-negra e achou Morato livre de marcação, que só empurrou para o fundo das redes. No lance seguinte, os zagueiros do Vitória erraram na saída de bola e Claudinho deixou Ytalo na cara do gol para dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 X 0 VITÓRIA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 29 de setembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Auxiliares: Sidmar dos Santos Meurer e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Cartões Amarelos: Caicedo (Vitória); Martín Rodríguez (Vitória); Van (Vitória)

Gols: VITÓRIA: Morato (aos 33 minutos do 2º tempo) e Ytalo (aos 34 minutos do 2º tempo)

BRAGANTINO: Júlio César; Pio (Wesley), Léo Ortiz, Rayan e Rafael Carioca; Barreto, Uillian Correia e Bruno Tubarão; Claudinho, Morato (Robinho), e Matheus Peixoto (Ytalo).

Técnico: Antonio Carlos Zago

VITÓRIA: Martín Rodríguez; Van, Dedé, Ramon e Capa; Baraka (Léo Gomes), Lucas Cândido, Chiquinho (Felipe Garcia) e Felipe Gedoz; Wesley e Jordy Caicedo (Anselmo Ramon).

Técnico: Geninho