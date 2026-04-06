Botafogo-SP é derrotado pelo São Bernardo e perde a ponta da Série B

O Botafogo-SP perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Em Ribeirão Preto, o time da casa acabou derrotado por 2 a 1 pelo São Bernardo.

Situação da Tabela

Com seis pontos, o Botafogo-SP cai para a terceira colocação, atrás de Avaí e Operário-PR, que têm sete. Já o São Bernardo vence a primeira e chega aos quatro pontos, na 12ª posição.

📋 Resumo do jogo

🔴 BOTAFOGO-SP 1 x 2 SÃO BERNARDO 🟡

🏆 Competição: Série B do Campeonato Brasileiro - 3ª rodada

🏟️ Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

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Gols

⚽ Hygor, aos 4' do 1ºT (Botafogo-SP)

⚽ Rodrigo Ferreira, aos 4' do 2ºT (São Bernardo)

⚽ Daniel Amorim, aos 49' do 2ºT (São Bernardo)

Como foi o jogo

Dono da liderança do campeonato, o Botafogo-SP conseguiu sair na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo, por meio de Hygor.

O São Bernardo buscou o empate com Rodrigo Ferreira, aos quatro minutos do segundo tempo. A virada veio aos 49, quando Daniel Amorim só empurrou a bola para o gol.

Próximos jogos

Botafogo-SP

Enfrenta o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 4ª rodada da Série B, na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília).

São Bernardo

Joga contra o Fortaleza, no Estádio Municipal 1° de Maio, pela 4ª rodada da Série B, no próximo domingo, às 16h00 (de Brasília).

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