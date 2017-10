Boa Esporte tenta continuar longe do Z4 em confronto com o lanterna ABC

O lanterna ABC irá receber o Boa Esporte, que também briga para fugir do rebaixamento, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time mineiro está na 11ª colocação com 37 pontos, cinco a mais do que a primeira equipe na zona da degola.

A equipe potiguar, que é a única que ainda não ultrapassou os 20 pontos, vem de 11 partidas sem vencer. O último triunfo da equipe de Natal foi em julho, quando superou o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Já o time do estádio do Melão perdeu na última rodada, mas venceu os dois jogos anteriores.

Os dois clubes já se enfrentaram 13 vezes na história e o Boa Esporte leva a melhor com cinco vitórias contra quatro do ABC. Os outros quatro confrontos terminaram em empate. No primeiro turno, os mineiros, ganharam os últimos três duelos contra o Elefante, saiu com o triunfo por 2 a 1.

Assim como Neco Xavier, comandante do Boa, o treinador Itamar Schulle deverá manter a base da equipe potiguar nos últimos jogos. O ABC não conta com Léo Fortunado e os atacantes Adriano Pardal e Lucas Coelho, que continuam em transição física. Além disso, os atacantes Tatá e Daniel Cruz estão lesionados.

FICHA TÉCNICA

ABC x BOA ESPORTE

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Data: 14 de outubro de 2017, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

ABC: Edson; Levy, Filipe, Tonhão e Eltinho; Danrlei, Djavan, Berguinho, Gegê e Felipe Guedes; Jean Carlos

Técnico: Itamar Schulle

BOA ESPORTE: Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Cáique e Paulinho; Escobar, Diones e Felipe Mateus; Thaciano, Rodolfo e Casagrande

Técnico: Nedo Xavier