Avaí busca empate com o Sport no último lance e mantém liderança da Série B

O Avaí buscou um empate de 2 a 2 com o Sport no último lance neste sábado, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique e Sorriso anotaram os gols da equipe visitante, enquanto Chrystian Barletta e Carlos de Pena marcaram a favor do Leão.
Situação na tabela
O resultado mantém o Avaí na liderança da Segunda Divisão, com oito pontos. O time, no entanto, pode perder a liderança ainda neste sábado, a depender do resultado do jogo entre Ceará e Náutico, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Sport ocupa o oitavo lugar, com seis pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫ SPORT 2 x 2 AVAÍ 🔵⚪
🏆 Competição: Série B do Brasileirão (4ª rodada)
🏟️ Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Luiz Henrique, aos 19' do 1ºT (Avaí)
- ⚽ Chrystian Barletta, aos 55' do 1ºT (Sport)
- ⚽Carlos de Pena, aos 44' do 2ºT (Sport)
- ⚽ Sorriso, aos 50' do 2ºT (Avaí)
Como foi o jogo?
O Avaí abriu o placar na Ilha do Retiro aos 19 minutos. Luiz Henrique converteu cobrança de pênalti e colocou a equipe visitante em vantagem. O Sport, no entanto, reagiu e deixou tudo igual nos acréscimos da etapa inicial, também em uma penalidade. Desta vez, Barletta bateu rasteiro e empatou a partida.
O placar parecia definido, mas Carlos de Pena anotou o gol da virada do Leão aos 44 minutos do segundo tempo. Porém, ainda deu tempo do Avaí empatar no último lance, aos 50 minutos. Sorriso recebeu em velocidade, invadiu a área e fez o segundo dos catarinenses.
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Próximos jogos
Sport
- Sport x Maranhão (4ª rodada da Copa do Nordeste)
- Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Avaí
- Avaí x Ponte Preta (5ª rodada da Série B)
- Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
Veja outros resultados da Série B neste sábado:
- Ponte Preta 0 x 1 Vila Nova