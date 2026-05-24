América-MG toma virada do Vila Nova e segue sem vencer na Série B

América-MG sofreu uma virada e acabou derrotado pelo Vila Nova por 2 a 1 na noite deste domingo, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nathan marcou pelo Coelho na Arena Independência, enquanto Ryan Lima e Janderson anotaram os gols dos goianos e mantiveram a equipe mineira sem vitórias na competição até o momento.

Situação na tabela

Assim, o América-MG segue com três pontos e é lanterna da Série B, na 20ª colocação. Já o Vila Nova sobe à quarta posição com 19 pontos.

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📋 Resumo do jogo

🟢 AMÉRICA-MG 1 x 2 VILA NOVA 🔴

🏆 Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Nathan, aos 22' do 1ºT (América-MG)

⚽ Ryan Lima, aos 22' do 2ºT (Vila Nova)

⚽ Janderson, aos 31' do 2ºT (Vila Nova)

Como foi o jogo

O América-MG começou sendo mais perigoso. Aos nove minutos, Mastriani arriscou de fora da área e o goleiro Helton Leite defendeu. Após seis minutos, Alê conseguiu arrematar da marca do pênalti e viu o goleiro do Vila Nova defender novamente. Aos 22 minutos, Segovinha cruzou em cobrança de escanteio e Nathan venceu a disputa no alto para testar as redes e inaugurar o marcador pelo Coelho.

Logo aos quatro minutos da segunda etapa, Mastriani recebeu cruzamento na pequena área e testou para mais uma defesa do Helton. Aos 22, no entanto, Ryan Lima recebeu de Janderson para invadir a área e, em velocidade, finalizar de perna esquerda para estufar as redes e empatar o duelo pelo Vila Nova.

Após nove minutos, Alaba saiu mal e perdeu a bola na própria área. O goleiro Gustavo tentou ficar com ela, mas Janderson conseguiu finalizar para virar a partida e colocar os goianos em vantagem.

Próximos jogos

América-MG

Jogo: Juventude x América-MG

Data e horário: 29 de maio de 2026 (sexta-feira) | 21h (de Brasília)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Alfredo Jaconi

Vila Nova