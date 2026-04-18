América-MG empata com Sport e segue sem vencer na Série B

América-MG e Sport empataram sem gols pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dentro da Arena Independência, neste sábado. O Coelho segue sem conseguir vencer na competição.
Situação do confronto
Com dois pontos somados na tabela, o América-MG ficou na 19ª colocação. Já o Sport soma sete pontos e está na 10ª posição na tabela.
📋 Resumo do jogo
AMÉRICA-MG 0 x 0 SPORT
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (5ª rodada)
🏟️ Local: Arena Independência
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h (de Brasília)
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Como foi o jogo
O Sport iniciou a primeira etapa pressionando o América-MG, porém o Coelho cresceu e controlou mais a posse da bola.
Na segunda etapa, Perotti recebeu uma bola cruzada na área com o gol livre, mas não chegou a tempo de empurrar a bola para o fundo da rede. Assim, o duelo terminou empatado sem gols.
Próximos jogos
América-MG
- Ponte Preta x América-MG (6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)
Data e horário: 24 de abril (sexta-feira), às 20h (de Brasília).
Local: Moisés Lucarelli
Sport
- Novorizontino x Sport (6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)
Data e horário: 25 de abril (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.
Outros resultados da série B neste sábado
- Náutico 0 x 3 São Bernardo
- Vila Nova 2 x 1 Operário