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América-MG empata com Sport e segue sem vencer na Série B

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Fotos: Will Gonçalves / SCR
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/04/2026 às 20:30 • Atualizado 18/04/2026 às 21:34

América-MG e Sport empataram sem gols pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dentro da Arena Independência, neste sábado. O Coelho segue sem conseguir vencer na competição.

Situação do confronto

Com dois pontos somados na tabela, o América-MG ficou na 19ª colocação. Já o Sport soma sete pontos e está na 10ª posição na tabela.

📋 Resumo do jogo

 AMÉRICA-MG 0 x 0 SPORT

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (5ª rodada)
🏟️ Local: Arena Independência
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h (de Brasília)

Como foi o jogo

O Sport iniciou a primeira etapa pressionando o América-MG, porém o Coelho cresceu e controlou mais a posse da bola.

Na segunda etapa, Perotti recebeu uma bola cruzada na área com o gol livre, mas não chegou a tempo de empurrar a bola para o fundo da rede. Assim, o duelo terminou empatado sem gols.

Próximos jogos

América-MG

  • Ponte Preta x América-MG (6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)
    Data e horário: 24 de abril (sexta-feira), às 20h (de Brasília).
    Local: Moisés Lucarelli

Sport

  • Novorizontino x Sport (6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B)
    Data e horário: 25 de abril (sábado), às 20h30 (de Brasília)
    Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Outros resultados da série B neste sábado

  • Náutico 0 x 3 São Bernardo
  • Vila Nova 2 x 1 Operário

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