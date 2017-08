Zé Ricardo pretende seguir com projeto de valorização da base

Apesar da contestada passagem pelo Vasco, o técnico Milton Mendes deixou como principal legado a valorização das categorias de base, promovendo jogadores importantes, como os atacantes Paulinho e Paulo Vítor. Mas o torcedor vascaíno pode ficar tranquilo em relação à sequência deste projeto. Isso porque Zé Ricardo vai manter o trabalho que vinha sendo feito pelo seu antecessor.

Esta semana o novo treinador vai ter reunião com o auxiliar Valdir Bigode, que dirigiu o time na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense e está mais por dentro do trabalho de Milton Mendes, e com Marcus Alexandre, técnico dos juniores. A ideia é fazer uma lista com escalas de aproveitamento dos jogadores a fim de não queimar etapas e conseguir valorizar o máximo possível a base.

“O Vasco sempre teve essa característica de revelar grandes jogadores e por isso mesmo não pode virar as costas para isso, ainda mais em um momento que o mercado é sempre muito complicado e as possibilidades financeiras diante da crise do país se tornam cada vez mais escassas. Temos que trabalhar muito no sentido de aproveitar o que temos de bom. O Milton fez um belo trabalho neste sentido e vamos dar continuidade”, disse Zé Ricardo.

A valorização da base foi inclusive um pedido do próprio presidente Eurico Miranda e isso teve um peso importante na escolha por Zé Ricardo, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores com o Flamengo em 2016.

Dentro de campo, o elenco treina nesta terça-feira pela manhã e inicia oficialmente a preparação para o próximo compromisso, dia 10 de setembro contra o Grêmio, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo, que vai estrear neste jogo, não sabe se poderá contar com o lateral direito Gilberto, que deixou o clássico contra o Fluminense reclamado de dores e aguarda resultados dos exames nesta terça-feira para avaliar a gravidade da lesão na parte posterior da coxa esquerda.