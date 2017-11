Zé Maria e Sérgio cravam título do Corinthians após vitória no Derby

O Corinthians fez o dever de casa no jogo mais importante do ano, neste domingo. Recebendo o Palmeiras em Itaquera, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille voltou a demonstrar um bom futebol em campo e acabou com o triunfo por 3 a 2. E é justamente por causa da vitória no Derby que dois grandes ídolos das duas equipes acreditam que o Timão realmente irá se sagrar campeão brasileiro.

Convidados do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, deste domingo, Zé Maria, ex-jogador do Corinthians, e Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, categorizaram o duelo como decisivo para definir quem ficaria com o título nacional. Embora saibam que ainda restam seis rodadas para o fim da competição, o Timão, segundo eles, está praticamente com as duas mãos na taça.

“Vai ser tranquilo, mas ainda tem muita lenha pela frente. Temos que ter calma, né?! Mas agora eu acho que é um grande passo, porque o time voltou a jogar bem. Estava preocupado, estavam oscilando demais, mas hoje [o Corinthians] mostrou vontade de querer ganhar o título, isso foi o mais importante”, disse Zé Maria, integrante do icônico time campeão paulista de 1997.

Até mesmo o palmeirense Sérgio reconheceu que o Palmeiras deve jogar a toalha na disputa pelo título. Agora oito pontos atrás do Corinthians, o Verdão, na visão do ex-goleiro, perdeu a grande chance neste domingo de conquistar um feito histórico.

“O Palmeiras hoje não jogou. O Corinthians mostrou mais vontade, mais determinação, e a final era hoje. Para mim, hoje foi a final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha a chance de tirar esse título do Corinthians, não conseguiu. Infelizmente, agora não tem mais como segurar a equipe do Corinthians”, completou.

Passada a 32ª rodada, o Corinthians tentará embalar uma boa sequência na reta final do Brasileirão na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético-PR, às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Palmeiras vai a Salvador para encarar o Vitória, no mesmo dia, às 21h45, no Barradão.