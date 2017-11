Zagueiro marca contra e a favor em empate entre Fluminense e Coritiba

Confira este e outros vídeos em

O Fluminense perdeu a chance de ficar mais próximo da zona de classificação para a Libertadores ao empatar por 2 a 2 com o Coritiba, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegam a 43 pontos e seguem na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Já os paranaenses, com 39, continuam próximos da zona de rebaixamento. O destaque da partida foi o zagueiro Cleber Reis, do Coxa, que marcou um gol contra e outro a favor, ambos no segundo tempo.

A partida começou movimentada, mas o gol só saiu nos minutos finais do primeiro tempo, com Werley, para o Coritiba. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu a virada em dois minutos, com Cleber Reis, contra, e Henrique Dourado. No entanto, o mesmo Cleber Reis se redimiu e empatou para os paranaenses.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão. Já o Coritiba vai receber no mesmo dia a desesperada Ponte Preta, no Couto Pereira.

O jogo – O Fluminense pressionou o Coritiba desde o início da partida e criou boas chances de abrir o placar. Aos quatro minutos, Douglas aproveitou bola rebatida para frente da área e chutou para grande defesa de Wilson. Na cobrança de escanteio, Henrique Dourado cabeceou próximo ao gol. Só que os visitantes não se intimidaram e assustaram aos sete. Thiago Carleto arriscou de fora da área e obrigou Diego Cavalieri a espalmar para fora.

No entanto, após o começo movimentado, as duas equipes melhoraram a marcação e passaram a impedir os bons avanços do adversário. Os chutes de fora da área eram a única opção de finalização. Somente aos 30 minutos, o Coritiba voltou a criar uma chance. Depois de boa troca de passes, a bola chegou em Yan na área. O meia chutou colocado, mas viu Diego Cavalieri se esticar para salvar os donos da casa.

A partir dai, o Coritiba passou a dominar o jogo, mas sofria com os contra-ataques do Fluminense. Só que aos 43 minutos, os paranaenses abriram o placar no Maracanã. Após cobrança de escanteio, Alan Santos desviou de cabeça e Werley apareceu livre para tocar para a rede. Assim, os visitantes foram para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o Fluminense voltou nervoso e errava muitos passes. Com isso, o Coritiba tinha espaço para avançar nos contra-ataques. No entanto, os visitantes também pecavam no setor ofensivo e desperdiçaram algumas oportunidades para ampliar o marcador.

Só que o Fluminense, mesmo ainda mal na partida, conseguiu a virada em dois minutos. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, Henrique cabeceou e viu Cleber Reis tentar o corte, mas acabar colocando para a própria rede. No minuto seguinte, os tricolores marcaram o segundo. Lucas cruzou pela direita na cabeça de Henrique Dourado, que finalizou sem chance para Wilson.

O Coritiba sentiu a virada e viu o Fluminense dominar a partida durante alguns minutos. Aos poucos, os paranaenses equilibraram as ações e não demoraram para empatar a partida. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Cleber Reis cabeceou cruzado para a rede. Desta vez, o zagueiro acertou o gol adversário para se redimir.

O gol animou os visitantes, que aproveitaram o nervosismo que voltou a prevalecer no Fluminense para quase virar aos 31 minutos. Kleber foi lançado na área, passou pela marcação e chutou em direção a rede. Só que o volante Wendel se jogou e conseguiu desviar a bola, que passou sobre o travessão.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com as duas equipes em busca da vitória. O Coritiba teve boa chance aos 40 minutos, em chute de Kleber que parou em boa defesa de Diego Cavalieri. No restante do tempo, tanto os donos da casa, quanto os visitantes, tentaram sem sucesso o gol e tiveram que se contentar com a igualdade no placar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 CORITIBA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 9 de novembro de 2017 (Quinta-feira)

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Renda: R$ 195.785,00

Público: 9.597 pagantes

Cartões amarelos: Henrique Dourado e Sornoza (Fluminense); Rildo, Matheus Galdezani, Getterson e Tiago Real (Coritiba)

GOLS

FLUMINENSE: Cleber Reis (contra), aos 10min do segundo tempo; Henrique Dourado, aos 11min do segundo tempo

CORITIBA: Werley, aos 43min do primeiro tempo; Cleber Reis, aos 24min do segundo tempo

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas (Matheus Alessandro), Renato Chaves, Henrique e Marlon; Mateus Norton (Wendel), Douglas, Júnior Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior (Wellington Silva) e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

CORITIBA: Wilson, Léo, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real (Dodô) e Yan (Getterson); Rildo (Kleber) e Henrique Almeida

Técnico: Marcelo Oliveira