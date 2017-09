WTorre finaliza troca do gramado do Palestra e Cuca aprova o campo

O Palestre Itália está pronto para receber o clássico entre Palmeiras e Santos neste sábado, no Palestra Itália. Finalizado o replantio do gramado, retirado para uma série de shows na casa alviverde, o time de Cuca voltará à sua casa após pouco mais de um mês.

“Hoje dei uma olhada com o Cícero (Souza, gerente de futebol) no gramado. Não sei como eles fazem de um dia para o outro. Vão dar uma condição de jogo espetacular, não tem queixa nenhuma. Tomara que a gente possa fazer um grande jogo”, disse o treinador.

Para deixar o campo em condições, o Palmeiras repetiu a técnica utilizada em abril, quando precisou de cerca de cinco dias para deixar o local pronto para o jogo contra o Peñarol, pela Copa Libertadores. Na ocasião, o gramado foi aprovado pelos atletas.

Se gravamos o o primeiro, por que não gravarmos o último, na madrugada desta sexta-feira? 😌 #OVerdrVoltou pic.twitter.com/RMlQOAwjfo — Allianz Parque (@AllianzParque) 29 de setembro de 2017

No procedimento, que custa cerca de R$ 300 mil à WTorre, administradora do estádio, e foi inspirado na Amsterdam Arena, do Ajax, na Holanda, todo o piso é retirado e substituído por um tapete natural – mantido em uma fazenda na cidade de Tremembé, interior de São Paulo. Assim, as extensas placas de grama permanecem presas após o um rolo passar sobre as mesmas.

O local recebeu um festival de rock no mês de setembro. Foram quatro dias de eventos – o último na terça-feira. No período, o Verdão atuou fora de casa contra Atlético-MG e Fluminense, e recebeu o Coritiba no Pacaembu. A última vez em que o Palmeiras atuou em sua Arena foi na vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo, em 27 de agosto. Uma boa lembrança para o elenco e o treinador.

Palmeiras e Santos disputam a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e tentam manter o sonho de título neste sábado, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália. Com 44 pontos, o Peixe, segundo colocado, visita o Palestra, que tem um ponto a menos e ocupa a quarta posição. Entre os rivais, o Grêmio, também com 43, atua apenas no domingo.