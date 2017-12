Weverton mostra treino nas férias para chegar em forma ao Palmeiras

O goleiro Weverton, anunciado neste mês como reforço do Palmeiras para a próxima temporada, tem mantido uma rotina de treinos durante as suas férias. Em um vídeo postado nas suas redes sociais, o arqueiro mostrou uma série de sessões feitas com um preparador físico pessoal para não perder a forma física enquanto descansa dos jogos oficiais.

“Férias com a família e com trabalho! #avantipalestra”, escreveu o jogador, que passou os últimos cinco anos defendendo a camisa do Atlético-PR. Ele chegou ao Verdão para ser uma opção aos experientes Fernando Prass e Jailson, os dois nomes do setor desde 2014.

Ainda não há qualquer indicação sobre quem Roger Machado colocará como titular no começo do ano, mistério que começará a ser solucionado na reapresentação dos jogadores para a pré-temporada, no dia 3 de janeiro, na Academia de Futebol.