Walter estreia no ano e pega pênalti, mas lesão pode pará-lo até 2018

O goleiro Walter viveu uma noite inesquecível nesta quarta-feira, sendo decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, sua primeira partida na temporada, mas sofrendo mais uma lesão muscular no final do embate, que o tirou de campo aos prantos. Assim como já havia ocorrido no ano passado, o jogador sentiu um problema na coxa esquerda e, à espera de um diagnóstico, só deve voltar a atuar em 2018.

“Ele ficou muito triste mesmo, demos bastante força para ele”, disse o meia Giovanni Augusto, outro herói da partida, que ainda estava no banco de reservas quando o companheiro conseguiu defender a cobrança de Nikão. Mesmo caindo para o lado, o corintiano esticou o pé esquerdo para evitar que o armador adversário abrisse o placar para os donos da casa.

A contusão é a terceira de Walter desde que ele assumiu a titularidade da equipe em 2016, ainda sob o comando do técnico Tite. Desde então, ele já sofreu um estiramento muscular na coxa direita, na derrota para o Fluminense, pelo primeiro turno do Nacional daquele ano, e iniciou a temporada com um edema na costela, que o tirou de combate até a fase final do Campeonato Paulista.

“Já deixei claro que o Walter ia começar o ano como titular não fosse o problema na costela. Mas, nas apresentação, não saberíamos quanto tempo ele ia ficar à disposição, voltou só nas finais. Não podia falar para o Cássio só jogar e o Walter voltar”, comentou o treinador, que teve de acionar o jovem Caíque França, já que Cássio está a serviço da Seleção Brasileira.

Como restam apenas cinco jogos para o encerramento das competições, marcado para o dia 3 de dezembro, é improvável que o arqueiro volte a ficar à disposição até lá. Mesmo que isso aconteça, Cássio provavelmente já estará de volta ao Alvinegro.

“Infelizmente machucou, não sei a gravidade ainda, mas vamos trabalhando porque no nosso grupo todos têm a mesma ideia, seja quem for o escolhido”, continuou o comandante, que terá dois dias para decidir se Caíque continua na função ou Matheus Vidotto, visto no mesmo nível do companheiro, conseguirá uma oportunidade.