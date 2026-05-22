Vitória x Internacional pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Internacional visita o Vitória pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão, em Salvador, a partir das 17h (de Brasília).
Preparação finalizada para enfrentar o Vitória. Duelo marcado para esse sábado, às 17h, no Barradão. Vamo, Inter! 🇦🇹 pic.twitter.com/1MflAslAzx
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 22, 2026
Onde assistir Vitória x Internacional?
TV: Globo e Premiere
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam?
O Internacional vem de vitória contra o Vasco pelo Brasileirão por 4 a 1 e ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos somados. Já o Vitória chega para a partida após o triunfo contra o ABC pela partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste por 6 a 2. O Leão da Barra está na 14ª posição, com 19 pontos.
Prováveis escalações
🔴⚫Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas e Caique; Erick, Martínez e Matheuzinho; Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura
🔴⚪Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Vitinho, Villagra, Bruno Henrique e Bernabéi; Borré e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Rodrigues Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Ficha Técnica
🔴⚫Vitória x Internacional🔴⚪
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e horário: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Transmissão: Globo e Premiere
Próximas partidas
Vitória
Jogo: ABC x Vitória
Competição: Copa do Nordeste - Semifinal (Volta)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)
Internacional
Jogo: Bragantino x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança (SP)