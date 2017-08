Vitória pode deixar Tricolor na vice-lanterna; Timão segue absoluto

O São Paulo esteve próximo de sair do Palestra Itália neste domingo com, ao menos, um ponto. Porém, os comandados de Dorival Jr desperdiçaram boas oportunidades de gol no segundo tempo, ao contrário do Palmeiras, que foi mais eficiente e pôde sair de campo com a goleada por 4 a 2 sobre os rivais. Mais um resultado negativo, mais uma semana na zona de rebaixamento para o Tricolor.

Somando 23 pontos em 22 jogos, o São Paulo caiu uma posição e agora figura em 18º lugar, atrás do Avaí, que venceu a Chapecoense neste domingo por 1 a 0 e só não saiu da zona de rebaixamento porque possui menos vitórias e um saldo de gol inferior em comparação com o rival catarinense, que longe da Arena Condá não conteve o Leão na Ressacada.

Além do São Paulo, outro Tricolor que também se complicou nesta rodada foi o Bahia. Recebendo o Bahia na Fonte Nova, o Esquadrão de Aço acabou derrotado nos acréscimos do segundo tempo, graças ao gol de Bruno Alves. Desta forma, o time comandado pelo técnico interino Preto Casagrande caiu para o 14º lugar e está a apenas um ponto do Z4.

Coritiba e Vitória, outras duas equipes que vêm lutando há tempo contra o rebaixamento, se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. Caso o Rubro-Negro baiano vença fora de casa, o São Paulo cairá para a vice-lanterna do Brasileirão, fato que colocaria ainda mais pressão sobre o elenco tricolor para o restante da disputa.

O Avaí só não foi a única equipe da parte de baixo da tabela a se dar bem nesta rodada porque o Atlético-GO conquistou uma surpreendente vitória neste sábado, sobre o Corinthians, por 1 a 0, na Arena Itaquera.

Disputa pelo título – Já nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro pouca coisa mudou. Mesmo derrotado pelo lanterna da competição, o Corinthians segue absoluto na ponta da tabela com 50 pontos, dez a mais que o vice-líder Grêmio, que teve seu jogo contra o Sport adiado para preservar o gramado de seu estádio, que receberá o duelo entre Brasil e Equador na próxima quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O empate do Santos contra o Cruzeiro em 1 a 1 e a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo por 4 a 2 também não alteraram o G6, que ainda conta com Flamengo, na quinta colocação, e Cruzeiro, fechando o grupo que garante vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.