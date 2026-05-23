Vitória ganha pelo Brasileirão e quebra série sem derrotas do Inter

Na noite deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória ganhou do Internacional por 1 a 0. No Barradão, o time gaúcho viu o fim de sua série de sete jogos sem derrota (cinco triunfos e dois empates).
Situação da tabela
Com 22 pontos, o Vitória subiu para a décima posição do Brasileiro. O Inter, por sua vez, aparece na 12ª colocação do torneio nacional, com 21 pontos ganhos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Resumo do jogo
🔴⚫ VITÓRIA 2 X 0 INTERNACIONAL 🔴⚪
Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 17h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Caique, Cacá (Vitória); B. Gomes, Bernabei (Internacional)
🟥Cartões Vermelhos: Bernabei (Internacional)
Gols
- Renê Sousa, aos 29' do 1ºT (Vitória)
- Diego Tarzia, aos 52' do 2ºT (Vitória)
Como foi a partida
O Vitória conseguiu inaugurar marcador aos 29 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Erick, Renê completou de cabeça e colocou o time da casa em vantagem.
Bernabei deixou o Internacional com um a menos em campo aos 44 da etapa complementar. Após cometer falta dura em Marinho, ele recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.
Em superioridade numérica, o Vitória ampliou aos 52 minutos. Colocado no segundo tempo, Tarzia fez bela jogada pela esquerda e bateu rasteiro para fechar o placar.
🔴⚫ Vitória
L. Arcanjo; N. Mendes, Cacá, L. Cândido e Jamerson (J. Breno); G. Baralhas, Caique (Edenílson) e E. Martinez; Erick (Marinho), Matheuzinho (D. Tarzia) e Renê (R. Kayzer).
Técnico: Jair Ventura.
🔴⚪ Internacional
Anthoni; B. Gomes (A. Patrick), G. Mercado, J. Juninho (V. Gabriel) e M. Bahia (B. Tabata); Vitinho, B. Henrique (T. Maia), R. Villagra e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano.
Próximos jogos
Vitória
- Jogo: ABC x Vitória
- Competição: Copa do Nordeste - semifinal (volta)
- Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)
Internacional
- Jogo: Bragantino x Internacional
- Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
- Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)