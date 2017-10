Vigiado, Rodriguinho recebe elogios de Carille: “Sempre marcado”

O meia Rodriguinho recebeu críticas da torcida corintiana nas redes sociais após seu desempenho na partida contra o Grêmio, quarta-feira, no estádio de Itaquera. Mesmo sem marcar gols nem dar assistências no segundo turno do Campeonato Brasileiro, porém, o armador ainda tem vaga garantida na equipe titular do Corinthians pelo momento vivido desde o segundo semestre do ano passado.

“Temos de analisar todas as situações. Se eu for jogar contra o Corinthians, eu vou marcar o Rodriguinho. Ele não tem espaço para jogar”, afirmou o técnico Fábio Carille, que tem relutado em fazer modificações no seu time titular. Para ele, os atletas que mais atuaram juntos neste ano têm as melhores condições para modificar o atual cenário de pouca criatividade.

“Pode ser mais? Pode, mas o Grêmio dobrou a marcação o tempo todo nele, por exemplo. O Maycon não sobe mais tanto porque marcam. É um jogo de xadrez”, avaliou o comandante, que já classificou o meia diversas vezes como o melhor jogador do Alvinegro desde a segunda metade de 2016.

Dentre os companheiros, a avaliação de que Rodriguinho aparece como peça fundamental da equipe é compartilhada. Para o volante Gabriel, por exemplo, o armador tem se dedicado bastante para ajudar dentro de campo e não merece tantas críticas.

“Não sei se é hora de mudar, até porque o Carille tem total controle dessa situação. Sou um membro da equipe que, quando sou escalado, tento dar o meu melhor. Tenho certeza que os jogadores ali da frente, do ataque, estão vivendo isso junto comigo também”, comentou o jogador. Para ele, os atletas não vão se abater com as críticas, assim como não se empolgaram com os elogios do primeiro turno.

“Sempre que o Corinthians entra numa competição, entra para ser campeão. Jogadores tranquilos, trabalhando muito. Quando a equipe vinha ganhando, eles eram os melhores, agora passam a ser criticados. Mas a equipe está fechada e bem concentrada na busca para ser campeão. Todos estão nos ajudando muito nessa reta”, concluiu.

Com 59 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro lidera o Brasileiro e só volta a jogar na segunda-feira, dia 22, em duelo marcado para as 20h (de Brasília) contra o Botafogo, no Engenhão, pela 30ª rodada da competição nacional.