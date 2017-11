Victor Ferraz relembra último jogo e prevê dificuldades em Chapecó

O Santos vem uma boa sequência contra a Chapecoense. O time venceu o duelo no primeiro turno por 1 a 0, com gol de Vecchio, dando continuidade a uma série de vitórias sobre os catarinenses no Campeonato Brasileiro.

Desde a derrota no primeiro turno de 2015, por 1 a 0 fora de casa, o Peixe soma quatro vitórias seguidas contra o time de Chapecó. Agora, o objetivo é, assim como no ano passado, fazer a dobradinha em cima da Chape.

Contudo, o lateral Victor Ferraz deixou claro que não espera facilidade para que isso aconteça. “Conseguimos um bom resultado lá da última vez, mas sempre é um jogo muito complicado. Inclusive, fomos muito pressionados nesta vitória do ano passado”, relembrou.

Na ocasião, o Santos comandado por Dorival Júnior fez 1 a 0, com gol de Lucas Lima, logo no início da partida. Depois, o goleiro Vanderlei brilhou para garantir o triunfo, em duelo válido pela 32ª rodada da competição.

Para conseguir mais um triunfo na Arena Condá, Victor garantiu que o elenco santista vem trabalhando bastante. “Estamos nos preparando bem. Assistimos o jogo contra o São Paulo (empate por 2 a 2 no Pacaembu) e vimos que são uma equipe muito organizada”, destacou.

Com 56 pontos, o Peixe tem a chance de reassumir a vice-liderança do Brasileirão, já que o Grêmio tropeçou e tem 58. Por outro lado, caso não vença, a equipe de Elano fechará a jornada em quarto lugar, pois o Palmeiras superou o Flamengo e passou à frente.