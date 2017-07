Vice em 2012, Jô vê jogos fora de casa como trunfo do Corinthians

O Corinthians tem o melhor inicio da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, somando 29 dos 33 pontos disputados até o momento, mas o segredo do sucesso apontado pelo elenco é não se empolgar com os resultados. Um dos principais líderes do grupo de atletas, o centroavante Jô relembrou outro ótimo início de competição em sua carreira para pedir concentração total ao Alvinegro nos jogos que tem pela frente.

Principal atacante do Atlético-MG em 2012, Jô viu sua equipe fazer apenas um ponto a menos do que o Timão neste estágio do torneio, com 28, dois a mais do que o vice-líder à época, o Vasco. Um ponto atrás do Cruz-Maltino, porém, estava o Fluminense, clube que rivalizou com o Galo pela taça e acabou se consagrando campeão ao final do Brasileiro.

“Ali foram dois fatores no meu modo de ver: naquela época nós não ganhávamos jogos fora de casa, empate ou derrota na maioria das vezes. E no Brasileiro tem que tentar ganhar. Foi o que fez a diferença para o Fluminense”, disse o camisa 7, conseguindo embasar a sua teoria nos números apresentados por ambas equipes na disputa.

Dono da melhor campanha como visitante, o Flu anotou 32 pontos longe dos seus domínios contra 24 dos atleticanos. A diferença final, encurtada pelo fato de o clube das Laranjeiras ter jogado com uma equipe mista os últimos três jogos, foi de cinco.

Além de manter o desempenho como visitantes, até agora contando com quatro vitorias e um empate para o Timão, Jô também não quer ver os seus companheiros empolgados com os sete pontos de diferença para o Grêmio, segundo colocado, principalmente pelas 27 rodadas que existem pela frente.

“Tem que conter também, daquela vez a gente meio que se empolgou que seria o campeão logo no primeiro turno (o Galo fechou a primeira metade com 43 pontos, um à frente do Flu). O negócio é pensar jogo a jogo e manter as estratégias fora de casa que também fazem a diferença”, concluiu o artilheiro do time na temporada, com 13 gols marcados.

O próximo jogo longe dos domínios corintianos será no dia 12 de julho, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. Antes, porém, os comandados de Fábio Carille recebem a Ponte Preta, no dia 8, sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera.