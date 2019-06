Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, desta terça-feira, de manter o resultado da vitória do Palmeiras contra o Botafogo por 1 a 0 em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão se isolou ainda mais na ponta do torneio com cinco pontos a mais que o rival Santos. Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Goiás fecham o G6.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: