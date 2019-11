Veja as chances de São Paulo e Corinthians na briga por vaga direta à Libertadores

O Brasil já tem quatro times classificados de forma direta à Libertadores da América de 2020: Flamengo, Athletico-PR, Santos e Palmeiras. O Grêmio está quase garantido matematicamente. Para a última vaga à fase de grupos, São Paulo e Corinthians começam a monopolizar a disputa. As possibilidades do Tricolor, no momento, são muito maiores.

Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o São Paulo contabiliza 87% de chances de ficar com a classificação direta para a Libertadores. O Corinthians tem apenas 8%. Na classificação do Brasileiro, o Tricolor soma 57 pontos, em sexto lugar, contra 53 do Timão, sétimo colocado, com três rodadas para o final.

Na reta decisiva da competição, o São Paulo enfrenta Grêmio (fora), Internacional (casa) e CSA (fora). Já o Corinthians joga contra Atlético-MG (fora), Ceará (fora) e Fluminense (casa). Além dos dois paulistas, Internacional (5%) e Goiàs (1%) também sonham com a etapa de grupos da Libertadores.

Junto com as vagas diretas, o Brasil ainda contará com duas equipes classificadas à fase preliminar da Libertadores. No momento, Corinthians e Internacional estariam nesta etapa do torneio continental.