Vasco vence, afunda o Cruzeiro e garante Sul-Americana

O Vasco fez o dever de casa e venceu por 1 a 0 Cruzeiro, nesta segunda-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 47 pontos, acabaram com o risco de degola no Campeonato Brasileiro e se consolidou na zona de classificação para a Sul-Americana. Já os mineiros, com 36, seguem entre os últimos e podem ser rebaixados na próxima rodada.

Os cariocas começaram melhor o primeiro tempo e marcou logo aos nove minutos, com Guarín. O Cruzeiro só ameaçou na etapa final, mas pecou nas finalizações.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Bahia, na quinta-feira, em Salvador. Já o Cruzeiro vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo dia.

O jogo

A partida começou em ritmo acelerado, mas com as duas equipes nervosas. O Cruzeiro tentou pressionar a saída de bola, mas viu o Vasco abrir o placar aos nove minutos. Em avanço rápido, Andrey tocou para Guarín na entrada da área e o colombiano chutou cruzado, sem chance para Fábio.

O revés foi sentido pelo Cruzeiro, que viu o Vasco dominar o jogo. Os cruzmaltinos ficaram perto de ampliar aos 25 minutos, quando Marrony caiu na área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, após ser chamado pelo VAR, a penalidade foi revertida.

O alívio pela não marcação do pênalti fez com que o Cruzeiro se acalmasse e conseguisse equilibrar o confronto. Tanto que os mineiros chegaram com perigo pela primeira vez aos 34 minutos. Ederson chutou de fora da área, mas Joel não chegou a a tempo de mandar para a rede.

Depois disso, o confronto voltou a ficar equilibrado, com muita marcação de ambos os lados. O Vasco ainda melhorou nos minutos finais, mas não incomodou Fábio e saiu de campo para o intervalo com a vantagem mínima em São Januário.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, tinha mais posse de bola, mas só chegou com perigo aos 14 minutos. Fred aproveitou cruzamento e cabeceou em direção ao gol. Fernando Miguel tentou a defesa, mas viu a bola escapar. Para sua sorte, ela foi sobre o travessão.

Enquanto o Vasco buscava timidamente o ataque, o Cruzeiro era mais objetivo e quase empatou aos 20 minutos. Egídio cobrou falta próximo ao gol cruzmaltino.

Com o passar do tempo, o jogo ganhou em emoção. O Vasco aproveitava os espaços para avançar, mas pecava nos passes na frente. Já o Cruzeiro pressionava, principalmente em jogada pelos lados, só que via a zaga cruzmaltina impedir as finalizações.

Nos minutos finais, o Cruzeiro teve a chance do empate aos 40 minutos. Fred aproveitou cruzamento, deu o passe para Ezequiel, mas o atacante chutou mal, pela linha de fundo para desespero dos mineiros. O Vasco tratou de recuar depois do susto e segurou o resultado para sair de campo com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CRUZEIRO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 2 de dezembro de 2019, segunda-feira

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Renda: R$ 567.032,00

Público: 19.314 pessoas

Cartões amarelos: Richard, Guarín e Rossi (Vasco); Éderson, Fred e Marquinhos Gabriel (Cruzeiro)

Gol: Guarín, aos 9min do primeiro tempo (Vasco)

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Osvaldo Henriquez, Leandro Castán e Henrique; Richard (Fellipe Bastos), Andrey e Freddy Guarín; Rossi, Marrony (Bruno Gomes) e Ribamar (Tiago Reis)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CRUZEIRO: Fábio, Orejuela, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral e Éderson (Fred); Pedro Rocha (Ezequiel), David e Joel (Marquinhos Gabriel)

Técnico: Adilson Batista