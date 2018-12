Vasco luta pela permanência na Série A contra o Ceará

Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o Vasco busca seguir na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, neste domingo, no Castelão, às 17h (de Brasília). Para os cruzmaltinos, um empate garante a permanência da equipe na elite do futebol nacional. No entanto, os cariocas vão encarar um adversário motivado pelo sonho de disputar a Copa Sul-Americana de 2019.

O Ceará garantiu a permanência na Série A com os resultados da rodada passada. Mesmo assim, o discurso no clube cearense é de seguir focado na vaga para a disputa da Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Felipe Jonathan garantiu a motivação dos jogadores.

“A gente vem treinando bem, estamos felizes pela permanência. Queríamos isso e sabíamos da possibilidade de conquistar o objetivo. Vale vaga na Sul-Americana. Não estamos contentes só com a permanência, queremos conquistar coisas grandes. Estamos muito focados para conquistar a Sul-Americana”, disse.

O zagueiro Valdo espera um duelo aberto, pois as duas equipes necessitam do bom resultado para conquistar seus objetivos. “É um jogo em que as duas equipes buscarão a vitória do início ao fim. Tem tudo para ser uma partida cheia de possibilidades. Vamos precisar ter o máximo de atenção e cuidado para buscarmos a vitória, que colocará o Ceará na Sul-Americana de 2019”, declarou.

Em relação ao time, Lisca deve fazer apenas uma mudança. Leandro Carvalho está suspenso e no seu lugar Felipe Azevedo é o favorito a formar dupla de ataque com Arthur.

No Vasco, o clima é de tensão para a partida. A delegação cruzmaltina chegou com alguns dias de antecedência a Fortaleza. O técnico Alberto Valentim fechou todos os treinos desta semana e não divulgou a escalação.

Valentim tem dois problemas. O primeiro é a falta de jogadores para a lateral esquerda. Ramon e Henrique estão lesionados e Willian Maranhão tem treinado improvisado no setor. No meio, Yago Pikachu está suspenso. Em seu lugar, o comandante vascaíno deve optar pelo volante Raul. No entanto, o atacante Andrés Rios treinou entre os titulares.

O zagueiro Werley destacou que o Vasco só precisa fazer seu resultado para garantir um lugar no Campeonato Brasileiro de 2019. O defensor espera compromisso complicado contra os cearenses.

“Mais uma oportunidade contra um grande adversário, que vem jogando bem. Temos feito bons jogos, principalmente fora de casa. A vitória já poderia ter vindo, mas não aconteceu. O Vasco não precisa fazer conta porque depende de si. Temos que fazer o nosso bem feito para sair de cabeça erguida e recomeçar no próximo ano”, falou.

Com 42 pontos, os cruzmaltinos precisam apenas de um empate. Em caso e derrota, os cariocas vão precisar torcer contra Sport, Chapecoense e América-MG para seguir na Série A. Já um triunfo no Castelão pode classificar a equipe para a Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VASCO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 2 de dezembro de 2018, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rogerio Pablos Zanardo (SP)

CEARÁ: Éverton, Valdo, Tiago Alves e Eduardo Brock; Samuel Xavier, Richardson, Juninho, Ricardinho e Felipe Jonathan; Arthur e Felipe Azevedo

Técnico: Lisca

VASCO: Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castanhas-Do-Pará e Willian Maranhão; Leandro Desábato, Andrey, Raul (Andrés Rios) e Thiago Galhardo; Kelvin e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim