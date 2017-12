Vasco admite procura por reforços, mas destaca “pés no chão”

Com a classificação para a Copa Libertadores assegurada, o Vasco já começa a planejar a próxima temporada, mesmo com toda a indefinição que ainda cerca o seu processo eleitoral. Os dirigentes vão se reunir ao longo da semana com o técnico Zé Ricardo e o pensamento é a formação do elenco, principalmente o que envolve a chegada de reforços. O fôlego financeiro é um pouco maior a partir de agora, mas sem a possibilidade de contratações de peso.

A prioridade é a chegada de um meia e de pelo menos dois atacantes. Para a criação de jogadas, o nome que vem se falando é de um velho conhecido da torcida: o meia Marlone, revelado nas categorias de base do clube e que foi pouco aproveitado no Atlético-MG neste ano.

Para o ataque, o clube monitora a situação de Neilton, que não deve permanecer no Vitória, e está na briga com o Botafogo por Bergson, atacante que foi um dos destaques do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, anotando 16 gols e sendo o artilheiro da competição. O clube já acertou com o jovem Nathan, de 22 anos, destaque do Duque de Caxias na Segunda Divisão do Campeonato Carioca.

O vice-presidente de futebol Eurico Brandão, o Euriquinho, evitou falar em nomes, mas descartou realmente contratações de impacto: “Hoje temos uma base muito sólida e forte, inclusive com atletas revelados em nossas categorias de base como titulares importantes. Portanto, precisamos encorpar o grupo e vamos prestar atenção ao mercado sim, buscar peças. Mas não vamos abrir mão da política de pés no chão porque não podemos colocar em risco o futuro da instituição. O torcedor pode ter certeza de que terá um time competitivo mais uma vez”, disse Euriquinho.

O elenco vascaíno entrou de férias nesta segunda-feira e a reapresentação acontecerá em 2 de janeiro, quando começa a preparação para a Copa Libertadores e para o Campeonato Carioca. O time ainda não sabe se vai precisar disputar as etapas eliminatórias do torneio continental, o que acontecerá se o Flamengo não vencer o Independiente na final da Copa Sul-Americana.