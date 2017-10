Vantagem do Corinthians cai para seis e é a menor desde a 15ª rodada

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians viu sua vantagem para o segundo colocado oscilar para o menor número desde a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro ao perder por 2 a 1 para o Botafogo na noite desta segunda-feira, no Nilton Santos, em duelo válido já pela 30ª jornada da competição. Com 59 pontos, o clube do Parque São Jorge está seis acima de Palmeiras e Santos, seus principais perseguidores.

A última vez em que isso aconteceu foi depois de o clube empatar em rodadas seguidas contra Atlético-PR e Avaí, ainda no primeiro turno, uma por 2 a 2, dentro de Itaquera, e outra por 0 a 0, no estádio da Ressacada. Naquela ocasião, com o Grêmio sendo o principal perseguidor, os comandados de Carille viram os gaúchos encurtarem a margem então recém construída.

Dessa vez, porém, o que chama atenção é o momento dos rivais, principalmente do Palmeiras. Em franca ascensão, o time do Palestra Itália tem 16 pontos conquistados nos últimos 21 disputados. Para efeito de comparação, o Corinthians somou apenas nove no mesmo período. O Santos, por sua vez, está invicto há seis jogos, apesar de alguns tropeços recentes.

Líder desde a quinta rodada, o time corintiano agora vive a expectativa de como lidar com a pressão dos adversários, cada vez mais perto na tabela de classificação. Na próxima rodada, o clube entra em campo contra a Ponte Preta, no domingo, no Moisés Lucarelli. O Peixe tem o clássico contra o São Paulo, no sábado, no Pacaembu, e o Palmeiras joga apenas na segunda-feira, contra o Cruzeiro, no Palestra Itália.