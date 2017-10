Valentim trabalha posicionamento e bolas paradas no Palmeiras

O Palmeiras voltou aos treinos na manhã deste sábado, continuando a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alberto Valentim foi o responsável por comandar os trabalhos, fechados para a imprensa, na Academia de Futebol. Parte do time fez, inicialmente, atividade de posicionamento e bolas paradas, enquanto os demais atletas do elenco treinavam em campo reduzido.

Na sequência, todo o grupo se reuniu para a disputa de um coletivo, também orientado por Valentim. Após o fim desta parte, alguns jogadores ainda aprimoraram as cobranças de faltas e pênaltis.

O Verdão volta aos treinos neste domingo, às 16h30 (de Brasília) para os trabalhos finais antes de encarar a Raposa. O confronto acontece no Palestra Itália e é mais uma decisão para os alviverdes, que ainda sonham com o título brasileiro.

Com 53 pontos, os atuais campeões nacionais começam a rodada empatados com o Santos na segunda posição, seis atrás do Corinthians, que soma 59. Quando entrar em campo na segunda, o time de Alberto Valentim já saberá o resultado do líder, que encara a Ponte Preta no domingo, às 17 horas (de Brasília).