Último jogo de Danilo teve Rodriguinho reserva e Timão líder

O meia Danilo foi relacionado para a partida do Corinthians contra o Bahia, neste domingo, às 19 horas (de Brasília). Sem jogar desde 31 de julho de 2016, o experiente jogador vive a expectativa de, enfim, voltar a atuar pelos alvinegros.

A última aparição do camisa 20 foi contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro. O Timão venceu por 1 a 0, com gol de Elias, que deixou o clube pouco depois para jogar no Sporting-POR. Atualmente, o volante está no Atlético-MG.

Danilo entrou no lugar de Giovanni Augusto, que ainda defende o Corinthians e busca recuperar a confiança de Fábio Carille. Inclusive, o próprio comandante não tinha o mesmo status. Ele era auxiliar do time treinado por Cristóvão Borges na época.

O time titular colocado em campo pelos paulistas tinha cinco nomes que não estão mais no elenco: o zagueiro Yago, o lateral esquerdo Uendel, os volantes Bruno Henrique e Elias, além do atacante André. Na segunda etapa, ainda entrou o atacante Luciano, também fora do Timão atualmente.

Outra situação bastante distinta da atual dizia respeito ao meia Rodriguinho. Contra o Inter, ele foi acionado no segundo tempo, vindo do banco de reservas. Um ano e três meses depois, ele é uma das principais referências do time e já foi, inclusive, lembrado por Tite na Seleção Brasileira.

Em agosto de 2016, Danilo sofreu fratura na perna, levando um longo tempo para se recuperar. Nesta temporada, ele chegou a ser relacionado duas vezes, contra Flamengo e Chapecoense no Nacional, mas não entrou. Nas últimas semanas, ele vinha com problemas na panturrilha e agora voltou a ser convocado por Carille.

Com 58 pontos, o Timão lidera o Campeonato Brasileiro, com boa margem para o segundo colocado Santos, que tem 48. Esta é mais uma semelhança com a última vez que o camisa 20 jogou. Ao fim da partida contra o Inter, os corintianos eram líderes do Nacional, com 33 pontos, justamente à frente do Peixe, que somava 32, empatado com o Palmeiras, que terminou o ano como campeão.