Tricolor terminou primeiro turno no Z4 duas vezes e sempre escapou

A uma rodada do fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a zona de rebaixamento. O Tricolor enfrenta o Bahia, neste domingo, fora de casa, e luta por mais uma recuperação na competição. Desde o início do sistema de pontos corridos no Brasileirão, em 2003, o clube do Morumbi esteve no Z4 em duas oportunidades ao final do primeiro turno: 2005 e 2013.

A primeira vez que o Tricolor amargou a zona da degola foi em 2005. Na 21ª rodada – o Campeonato teve 42 rodadas -, a equipe do técnico Paulo Autuori perdeu fora de casa para o Atlético-PR, por 4 a 2, e estacionou na 19ª posição, terminando o primeiro turno como o primeiro time da zona de rebaixamento com 21 pontos. Ao final da competição, a equipe conseguiu se salvar e ainda terminou o torneio em 11º, classificando-se à Copa Sul-Americana.

O clube do Morumbi voltar a flertar com o rebaixamento em 2013. Novamente com Paulo Autuori na comissão técnica e com Rogério Ceni, Ganso e Luis Fabiano como principais estrelas, a equipe iniciou o segundo turno na 18ª posição, com 18 pontos somados.

Após altos e baixos na competição, e já com Muricy Ramalho como treinador, o São Paulo conseguiu se salvar do rebaixamento e terminar o Brasileirão na nona colocação. A edição de 2013 do torneio ficou marcada pelo escândalo que envolveu Fluminense e Portuguesa, e o time paulista acabou caindo para a Série B.

Na 16ª posição, com 19 pontos e 35,2% de aproveitamento, o São Paulo, sob o comando de Dorival Junior, que possui experiência no quesito “fuga do rebaixamento”, o Tricolor tem uma verdadeira decisão pela frente. O clube enfrenta o Bahia, neste domingo, na arena Fonte Nova, às 16h00 (de Brasília). O São Paulo não poderá contar com Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas deve ter força máxima contra os baianos.

* Especial para a Gazeta Esportiva