Torcida invade gramado de Itaquera para celebrar o título brasileiro

A torcida do Corinthians foi a principal atração do treino aberto realizado pelo clube na manhã deste sábado, no estádio de Itaquera, na véspera da última partida do clube como mandante em 2017, contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília) do domingo. Assim que a atividade foi encerrada, milhares de pessoas saíram dos seus lugares e correram em direção ao gramado, protagonizando uma cena jamais vista no local.

No total, 15.028 torcedores trocaram 1 kg de alimento não perecível para conseguir acesso o local, ocupando majoritariamente os setores Norte, Sul e Leste inferior, fazendo festa para a entrada de atletas durante a atividade comandada por Fávio Carille. Com a soma de mais de 15 toneladas arrecadadas, o clube não divulgou o que será feito.

Assim que o “rachão” promovido por Carille se encerrou, os atletas ficaram postados em duas filas, formando um corredor para aplaudir os funcionários do clube. Incentivados pela locutora da arena, os torcedores também festejaram nomes pouco conhecidos do público, como os auxiliares Roberto e Miranda, além do massagista Ceará, recebidos com palmas e tapas pelos jogadores.

Ao término da ovação, os atletas se encaminhavam para o vestiário quando os torcedores não tiveram dúvida em saltar para o gramado. Em meio a fotos, pessoas andavam ajoelhadas, como se pagassem promessa pela conquista nacional. Como não houve cobrança formal de ingresso, havia boa possibilidade de alguns corintianos ali nem sequer terem conhecido a arena anteriormente.

Enquanto o alto-falante celebrava a festa e pedia apenas mais cuidado com o gramado, os torcedores se deslocaram sem problemas para a saída depois de cerca de quarenta minutos. Fechados no vestiário, os atletas saíram só depois de a situação se acalmar, rumando para o CT Joaquim Grava, onde será feita a concentração para o embate frente aos mineiros.