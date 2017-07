Técnico do sub-20 acumula funções e auxilia Pintado no São Paulo

Após a demissão do técnico Rogério Ceni, Pintado, que era auxiliar do ex-goleiro, assumiu interinamente o comando do São Paulo. E, nos treinos desta semana, ele vem tendo o auxílio de André Jardine, treinador da equipe sub-20 do Tricolor.

Desde a última terça-feira, Jardine vem acumulando as funções no profissional e nos juniores. Inclusive, ele deve estar ao lado de Pintado na Vila Belmiro, no próximo domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Para não atrapalhar o trabalho de André no sub-20, o São Paulo ajustou sua programação para que ele possa participar dos dois processos. Nesta quarta, porém, como os juniores entrarão em campo pelo Paulista da categoria, contra o Nacional, Jardine será substituído por Vizolli, que comandará os garotos.

Apesar de auxiliar Pintado durante a semana, o profissional não será efetivado como assistente do time principal do Tricolor, e seguirá o trabalho na base. Seus resultados são expressivos, com dois títulos da Copa do Brasil e uma Libertadores da categoria.

Em 2016, após a saída de Edgardo Bauza, que assumiu a seleção da Argentina, Jardine chegou a assumir interinamente o clube do Morumbi. Ele comandou a equipe em duas partidas do Nacional, contra Santa Cruz e Botafogo. Ele venceu os pernambucanos e perdeu para os cariocas.

*Especial para a Gazeta Esportiva