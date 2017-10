Tchê Tchê vê Palmeiras com estilo ideal e afirma: “Não vamos jogar a toalha”

Ainda longe de lembrar o time de 2016, o Palmeiras já mudou o seu estilo de jogo algumas vezes sob o comando de Cuca. Apesar da troca e da rotação de jogadores em algumas posições, Tchê Tchê acredita que o alviverde encontrou um ponto de equilíbrio e um bom futebol para os próximos jogos na derrota para o Santos por 1 a 0.

“É difícil a gente falar, a gente teve um resultado que não era esperado. Não pela equipe do Santos. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, mas, pela maneira que a gente jogou, (poderíamos ter conseguido um resultado melhor). A gente pressionou bastante, mas eles encontraram o gol. Não tirando o mérito deles. A gente encontrou um Palmeiras que a torcida quer ver. A gente vai seguir nessa linha. Agora ficou mais difícil (o título), mas não vamos jogar a toalha de jeito nenhum”.

Além disso, o meio-campista falou sobre o desejo de Cuca de vencer as últimas 12 partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. “É possível. É impossível até que você consiga tornar isso possível. Temos que confiar e acreditar nisso. Todos estão remando juntos para o mesmo lugar. Vamos buscar jogo a jogo independente das metas. Temos que sempre pensar na próxima partida”.

O treinador de 54 anos indicou que deverá permanecer no clube do Palestra Itália durante sua entrevista coletiva nesta semana. Tchê Tchê espera que o técnico do título do Brasileiro do ano passado permaneça para que o trabalho tenha sequência e o Palmeiras continue encontrando o seu melhor futebol.

“Não tenho nada que comentar sobre troca de comando. Claro que quando inicia um ano com um treinador e ele tem a sequência necessária acho que as coisas começam a andar de uma maneira melhor. A gente espera que o melhor seja ele ficar. Tendo uma sequência desde início do ano, as coisas vão ser direcionadas bem e vamos voltar a ter o futebol que a gente quer”, declarou.

