Tchê Tche é absolvido pelo STJD e fica à disposição para o Derby

O técnico Cuca terá o volante Tchê Tchê à disposição para o Derby. Nesta segunda-feira, o jogador foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão na partida do dia 25 de junho, contra a Ponte Preta.

Nos acréscimos da vitória do Verdão por 2 a 1, Tchê Tchê se envolveu em confusão com Renato Cajá, e foi expulso pelo árbitro Wagner Renway. No julgamento desta segunda, o meio-campista da Macaca foi punido com duas partidas, enquanto o zagueiro Rodrigo, que também foi expulso no confronto, pegou quatro jogos de suspensão.

Como já cumpriu suspensão automática de um jogo, Tchê Tchê está liberado para atuar contra o Corinthians, no clássico desta quarta-feira, no estádio Palestra Itália. O palmeirense deverá seguir como titular da equipe, mas pode ser escalado na lateral, uma vez que Felipe Melo retornou aos treinos com bola e pode voltar ao time titular, formando dupla no meio-capo com Bruno Henrique.

Apesar de Tchê Tchê se livrar do gancho, o Palmeiras foi punido pelo STJD. O clube atrasou o início da partida com a Macaca em um minuto, e terá que pagar mil reais. Já a Ponte pagará a mesma quantia, mas por conta de um copo com água arremessado por torcedores campineiros.