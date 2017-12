STJD mantém pena e Jô está livre para atuar em 2018

O atacante Jô se livrou da possibilidade de suspensão para a próxima temporada nesta quinta-feira ao ver um recurso da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo uma punição maior ao corintiano, ser negado em julgamento no Pleno. Dessa forma, o jogador não tem qualquer problema disciplinar para iniciar o ano em 2018.

O caso em questão se deu quando Jô foi denunciado por agressão ao atingir o atleta Rodrigo com um chute, nos acréscimos da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, pelo Brasileiro. Em julgamento na Comissão Disciplinar, o jogador teve a denúncia desclassificada para ato hostil e foi punido com um jogo de suspensão, cumprido no triunfo por 1 a 0 contra o Avaí. Em busca de uma pena maior, a Procuradoria recorreu.

No Pleno, o relator destacou a baixa gravidade e falta de dolo para configurar a agressão física. Por essa razão, o auditor Décio Neuhaus votou para não dar provimento ao recurso e manter a decisão da Comissão Disciplinar para aplicar uma partida de suspensão ao atacante Jô. O voto foi acompanhado pelos demais auditores presentes.