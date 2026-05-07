STJD livra jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG de punições mais severas

Arroyo e Kaiki, do Cruzeiro, e Lyanco, do Atlético-MG, foram absolvidos de punições mais severas em julgamento no STJD, nesta quinta-feira. Os atletas foram expulsos no clássico do último sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A punição mais severa foi a de Keny Arroyo. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo após fazer falta em Renan Lodi. Na saída de campo, o equatoriano pegou no braço do árbitro e também chutou uma grade de proteção em um guarda. Ele foi punido com um jogo de suspensão por desrespeito à arbitragem e foi absolvido pelo cartão.

O jogador irá cumprir a pena no jogo contra o Bahia, neste sábado. Além disso, pelo segundo jogo consecutivo, Arroyo foi expulso. Desta vez contra a Universidad Católica, pela Libertadores, na última quarta-feira.

Já Kaiki recebeu cartão vermelho direto após entrada em Natanael. O lateral esquerdo foi denunciado por "atuação temerária ou imprudente na disputa de jogada" e recebeu apenas uma advertência. Ele também vai cumprir suspensão contra o Bahia.

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Lyanco também se livra de mais punições

Assim como Arroyo, Lyanco também recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ele foi denunciado por "atuação temerária ou imprudente na disputa de jogada" e foi absolvido de punições mais graves.

O zagueiro também foi denunciado por desrespeitar a equipe de arbitragem. Na súmula após o jogo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza escreveu que Lyanco deferiu xingamentos após a expulsão. O atleta foi apenas advertido.

Lyanco irá cumprir suspensão contra o Botafogo, neste domingo.

Clubes foram multados

O Cruzeiro recebeu uma punição de R$ 5 mil por uso de laser na arquibancada e uma outra multa de R$ 20 mil por arremesso de uma cadeira após o fim do jogo. Já o Atlético foi multado em R$ 2 mil por atrasar na volta do intervalo.