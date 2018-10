Sport vence o Vasco e aumenta esperanças de ficar na Série A

O Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro pernambucano derrotou o Vasco por 2 a 1 e manteve suas frágeis esperanças de se manter na série A. O resultado fez o Leão chegar aos 30 pontos ganhos, mas o time permanece na penúltima colocação. O Vasco segue com 34 pontos na 14ª posição. Os gols foram marcados por Mateus Gonçalves e Cláudio Winck para a equipe da casa, enquanto Fabricio descontou para o time de São Januário.

Foi a primeira vitória alcançada por Milton Mendes no comando do Sport, que mostrou uma equipe lutadora e que soube aproveitar os erros do Vasco para conseguir o resultado. O time pernambucano poderia ter obtido uma vitória mais folgada, mas o meia Gabriel desperdiçou um pênalti nos minutos finais. O Vasco mostrou muita irregularidade durante os 90 minutos e quase não ameaçou o gol defendido por Mailson.

Na próxima rodada, o Vasco vai receber o Internacional, em São Januário, enquanto o Sport vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre

JOGO

Ao contrário do que se esperava, o Sport não se lançou ao ataque no início do jogo. O time pernambucano tentava tocar a bola com tranquilidade para procurar espaços na defesa carioca. E o Vasco foi o primeiro a chegar com perigo com um chute forte de Yago Pikachu que assustou o goleiro Mailson.Aos 13 minutos, Pikachu se chocou com Sander e ficou no gramado. O jogador cruz-maltino tentou continuar, mas acabou não tendo condições de prosseguir. O atacante Andrés Rios entrou em seu lugar. Pikachu chegou a discutir com o médico que não queria a permanência do jogador em campo por causa da pancada na cabeça.

Aos 16 minutos, o Sport deu grande susto na equipe carioca. Após cruzamento de Sander, Michel Bastos se antecipou aos zagueiros e cabeceou forte, mas a bola se chocou com a trave. Logo depois, Hernane arriscou e a bola encobriu o gol defendido por Fernando Miguel.

O Vasco respondeu dois minutos depois com um cruzamento de Ramon que bateu na zaga e sobrou para Willian Maranhão, mas o volante concluiu para fora.

Aos 24 minutos, o Sport abriu o marcador. Mateus Gonçalves recebeu de Sander e mandou uma bomba de pé direito. A bola entrou no ângulo, sem chances para Fernando Miguel.

Sem alternativa, o Vasco partiu para buscar o gol do empate e,aos 28 minutos, Andrés Rios chutou forte, mas a bola encobriu o travessão. Logo depois foi a vez de Fabrício que arriscou e assustou Mailson, mas a bola saiu.

O Sport seguia levando perigo e,aos 32 minutos, após Michel Bastos cobrar falta, a zaga falhou e a bola sobrou para Claudio Wnck que, livre na pequena área, desperdiçou a jogada.

Aos 33 minutos, Leandro Castán recuou para Fernando Miguel que se atrapalhou e quase permitiu que Michel Bastos ficasse com a bola, mas conseguiu a recuperação.

O Vasco marcou o gol do empate aos 38 minutos. Após cruzamento na área, a defesa não conseguiu aliviar e a bola sobrou para Fabrício que se livrou do goleiro Mailson e tocou para as redes rubro-negras. Ao receber a bola, o jogador do Vasco estava em posição de impedimento, mas a arbitragem validou o gol.

Aos 40 minutos, Gabriel chutou e a bola bateu em Leandro Castán. Os jogadores do time pernambucano reclamaram um toque do zagueiro na área, mas a arbitragem nada marcou.

No último lance importante da etapa inicial, Rafael Galhardo bateu falta e Mailson espalmou para escanteio.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou equilibrado. Aos oito minutos, Gabriel bateu cruzado para a entrada de Hernane, mas o Brocador chega atrasado. Logo depois, Claudio Winck bateu de fora da área. A bola desviou na zaga e quase enganou Fernando Miguel que conseguiu se recuperar e ficar com a bola.

O Sport marcou o segundo gol aos 22 minutos. Após conclusão de Mateus Gonçalves, Fernando Miguel deu rebote e a bola sobrou para Sander que cruzou e Cláudio Winck apareceu entre os zagueiros para cabecear e colocar a bola nas redes.

Em desvantagem, o técnico Alberto Valentim trocou o volante Bruno Ritter pelo meia Giovanni Augusto. O time carioca passou a pressionar em busca do gol do empate.

Aos 35 minutos, Andrigo colocou a bola nas redes e a torcida chegou a comemorar durante alguns segundos, mas o assistente alertou o árbitro sobre a posição irregular do atacante e o gol foi anulado.

Nos minutos finais, o técnico Milton Mendes reforçou o sistema defensivo e o Vasco aumentou a pressão em busca do empate. Os jogadores cruz-maltinos chegaram a se irritar com Gabriel que ficou caído após receber falta de Willian Maranhão.

Aos 46 minutos, Gabriel foi derrubado na área por Giovanni Augusto e o árbitro marcou pênalti. O mesmo Gabriel bateu aos 49 minutos e Fernando Gabriel fez a defesa e evitou o terceiro gol leonino.

O Vasco ainda tentou uma pressão desesperada nos últimos minutos, mas o Sport soube segurar a importante vitória.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 VASCO

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 20 de outubro de 2018 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Público: 13.860 pagantes

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Cartões amarelos: Rafael Galhardo, Leandro Castán e Giovanni Augusto(Vas)

Gols:

SPORT: Mateus Gonçalves, aos 24 minutos do primeiro tempo

VASCO: Fabrício, aos 38 minutos do primeiro tempo e Cláudio Winck, aos 22 minutos do segundo tempo

SPORT: Mailson, Cláudio Winck, Adryelson, Ernando e Sander; Marcão, Jair, Gabriel, Michel Bastos(Nonoca) e Mateus Gonçalves(Andrigo) ; Hernane Brocador(Rogério)

Técnico: Milton Mendes

VASCO: Fernando Miguel, Rafael Galhardo, Werley, Leandro Castán e Ramon; Leandro Desábato(Bruno Cosendey), Bruno Ritter(Giovanni Augusto), Willian Maranhão, Yago Pikachu(Andrés Rios) e Fabrício; Maxi López

Técnico: Alberto Valentim