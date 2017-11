Sport supera o Fluminense no Maracanã e dorme fora do Z4

O Sport segue vivo na briga contra o rebaixamento. Neste sábado, os pernambucanos venceram por 2 a 1 o Fluminense, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 42 pontos e vão dormir fora da zona de rebaixamento. Já os tricolores, com 46, só pensam no fim da temporada.

O Sport começou muito bem a partida e abriu vantagem com dois gols de André. Ainda no primeiro tempo, Marcos Júnior marcou para o Fluminense, em belo gol de bicicleta. No segundo tempo, os visitantes seguraram o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até Goiânia para enfrentar o rebaixado Atlético-GO, no domingo. No mesmo dia, o Sport recebe o campeão Corinthians na Ilha do Retiro, tentando garantir a permanência na elite.

O jogo – Com a necessidade da vitória, o Sport começou a partida pressionando. No entanto, os pernambucanos não conseguiam criar boas jogadas no ataque. Os donos da casa apenas esperavam o melhor momento para avançar nos contra-ataques. Com isso, os primeiros minutos foram de muita correria, mas pouca emoção.

Na primeira boa chegada, o Sport abriu o placar aos 11 minutos. Marquinhos cruzou rasteiro pela direita, a zaga tricolor ficou indecisa e André apareceu para finalizar para a rede.

Somente após o revés, o Fluminense buscou o ataque e quase empatou aos 17. Douglas lançou Marlon na área, mas o lateral esquerdo finalizou muito mal, por cima, quando ficou de frente para o goleiro Magrão.

O Sport não se intimidou e respondeu aos 22 minutos. Diego Souza recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Diego Cavalieri. Só que na cobrança de escanteio, a bola chegou em André, que finalizou para a rede para ampliar o placar no Maracanã.

O novo revés acabou com a paciência da torcida tricolor presente no Maracanã, que passou a vaiar e hostilizar a equipe. Os visitantes aproveitaram o bom momento na partida e quase chegaram ao terceiro. Diego Souza chutou para defesa de Diego Cavalieri, que deu rebote no pé de Marquinhos. Só que o meia chutou mal, para fora.

Quando o Sport dominava o confronto, o Fluminense conseguiu diminuir a desvantagem, aos 37 minutos. Após cruzamento na área, a zaga pernambucana não afastou e viu Marcos Júnior, de bicicleta, colocar no canto de Magrão.

Animado com o gol, o Fluminense pressionou nos minutos finais, mas parou na retranca do Sport, que conseguiu manter a vantagem no marcador até o intervalo.

No segundo tempo, a partida ficou equilibrada, com as duas equipes em busca do ataque, mas sem deixar a marcação de lado. O Fluminense teve a primeira chance, aos seis minutos, quando Marcos Júnior foi lançado na área e finalizou para boa defesa de Magrão. A resposta do Sport veio três minutos depois, com Diego Souza. O meia tabelou com André e chutou para defesa segura de Cavalieri.

Com mais posse de bola, o Fluminense tinha problemas na criação das jogadas. Já o Sport era mais objetivo, mas parava nas defesas de Diego Cavalieri. A melhor chance das duas equipes vieram em lances de bolas na área.

Com o passar do tempo, o Sport recuou e permitiu ao Fluminense pressionar em seu campo de defesa. Só que os tricolores erravam muito no setor ofensivo. Com isso, os visitantes conseguiram administrar o resultado, principalmente com a troca de passes no ataque.

Nos minutos finais, o Sport aproveitou o nervosismo do Fluminense e chegou a desperdiçar algumas boas oportunidades de sacramentar a vitória. Mesmo assim, os pernambucanos não foram ameaçados e puderam comemorar o bom resultado. A torcida tricolor não perdoou, vaiou a equipe e hostilizou o presidente Pedro Abad.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 SPORT

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de novembro de 2017 (Sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e José Ricardo Guimaraes Coimbra (PA)

Renda: R$ 219.540,00

Público: 10.660 pagantes

Cartões amarelos: Marcos Júnior, Marlon, Henrique Dourado e Renato Chaves (Fluminense); Anselmo e Patrick (Sport)

GOLS: FLUMINENSE: Marcos Júnior, aos 37 minutos do primeiro tempo

SPORT: André, aos 11 e aos 22 minutos do primeiro tempo

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas (Wendel), Douglas, Junior Sornoza (Matheus Alessandro) e Gustavo Scarpa (Pedro); Marcos Junior e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

SPORT: Magrão; Raul Prata, Oswaldo Henriquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Eugenio Mena (Rithely), Marquinhos (Rogério) e Diego Souza (Índio); André

Técnico: Daniel Paulista