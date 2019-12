Sport busca permanência de João Igor e tenta Rodrigão, do Santos

O Sport busca a permanência de João Igor, do Santos, para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. O meia está emprestado pelo Peixe até o fim deste ano. Outro alvo do Leão é o centroavante Rodrigão.

O interesse na dupla foi confirmado à Gazeta Esportiva por Nelo Campos, diretor de futebol. A expectativa é pelo acerto nos próximos dias. As tratativas por João são mais fáceis.

João Igor tem 23 anos, atuava pela equipe sub-23 do Alvinegro e não chegou a estrear como profissional. Ele foi cedido primeiramente para o Campeonato Pernambucano, mas teve o vínculo ampliado.

João não foi titular absoluto e disputou 15 jogos na Série B, com um gol marcado. O contrato do Menino da Vila vale vale até 29 de setembro de 2022.

Rodrigão possui 26 anos e foi bem no Coritiba durante a campanha do acesso: 21 gols em 42 jogos. O vínculo se encerra em maio de 2021. O Avaí também tem interesse.