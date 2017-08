Sport anuncia parceria com tradicional clube de São Paulo

Junto à apresentação do meia Wesley, recém-contratado que estava no São Paulo, o executivo de futebol do Sport, Alexandre Faria, também anunciou a nova parceria firmada com o Nacional, tradicional clube da capital paulista. O time nordestino passará a observar jogadores do associado nos próximos meses, com a possibilidade de integrá-los à equipe principal.

O zagueiro Jeferson e o atacante Bruno Xavier são dois deles, e já estão treinando no CT José de Andrade Médicis, em Recife. Ambos se destacaram na Série A3 do Campeonato Paulista, considerada uma competição de bom nível pelo dirigente do Leão da Ilha. “Precisamos diminuir os erros em contratações. Então, já pensando a médio/longo prazo, trouxemos os dois atletas e estamos iniciando essa parceria com a ideia de que possamos observar outros, já que o clube disputa uma competição interessante, melhor que muitos estaduais no Brasil”, destacou.

Representante do Nacional, César Soler considera a união entre os clubes positiva para os dois lados. “Estamos montando um time mesclado de jogadores experientes e jovens valores. A ideia é revelar o máximo possível de atletas com potencial para serem negociados, e a gente vê no Sport uma grande oportunidade, por ser um grande clube no cenário nacional”, apontou, ressaltando a estrutura oferecida pelos pernambucanos.

O goleiro Magrão, que fez história jogando na Ilha do Retiro, considerado um dos maiores ídolos da história do Sport, curiosamente foi revelado pelo Nacional. Outros jogadores que tiveram passagens pelo clube localizado no bairro da Barra Funda, em frente aos CTs de Palmeiras e São Paulo, foram: o goleiro Félix; os laterais Zé Carlos e Cafú; os meias Biro-Biro e Deco; e os atacantes Charles Miller, Canhoteiro e Dodô.