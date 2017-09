Sob enorme pressão, Vitória e São Paulo fazem duelo direto contra o Z4

O São Paulo visita o Vitória, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, confronto este que marca o choque entre o pior mandante e o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Prestes a entrar em campo para disputar um duelo direto contra a zona de rebaixamento, a equipe do técnico Dorival Jr vive a expectativa de, enfim, corresponder o apoio recebido nos últimos jogos com um resultado positivo e, de preferência, com a saída da zona de rebaixamento da competição.

Por conta do treino fechado desta sexta-feira, a imprensa não teve pistas de qual time Dorival Jr colocará em campo contra o Vitória. Certo é que Jucilei e Edimar estão fora dos planos do treinador, já que ambos terão de cumprir suspensão. Júnior Tavares deve assumir a lateral-esquerda, enquanto o argentino Jonatan Gomez, que treinou durante a semana no meio-campo titular, surge como provável dono da vaga deixada pelo volante expulso contra a Ponte Preta.

Em contrapartida, o zagueiro Arboleda estará de volta ao time. Depois de cumprir suspensão no empate em 2 a 2 com a Macaca, no Morumbi, o equatoriano retorna ao time titular, compondo o miolo de zaga juntamente com Rodrigo Caio. Bruno Alves, que estreou na última rodada marcando gol, fica como opção.

Já o Vitória, 17ª colocado com 26 pontos, dois a mais que o seu próximo adversário, também decidiu realizar os últimos ajustes com os portões fechados. O técnico Vágner Mancini, que desde que chegou a Salvador vem fazendo com que sua equipe demonstre sinais de reação no Campeonato Brasileiro, optou por barrar o acesso da imprensa à atividade tática.

Juninho sofreu uma distensão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo no confronto contra o Fluminense e justamente por isso não poderá preencher a lateral-esquerda neste domingo. Desta maneira, o volante Willian Farias, que treinou improvisado no setor na última quarta-feira, aparece como o provável substituto do jogador ex-Palmeiras.

Já Neilton, que iniciou a temporada no São Paulo, mas acabou se transferindo para o Vitória após não embalar com a camisa tricolor, é presença garantida no confronto. O camisa 10 rubro-negro vem colecionando atuações melhores com o Leão e se tornando peça-chave no esquema do técnico Vágner Mancini. Basta saber se ele conseguirá fazer a diferença no tenso duelo contra sua ex-equipe.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 17 de setembro de 2017, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VITÓRIA: Fernando Miguel; Caique Sá, Kanu, Wallace e William Farias; Fillipe Souto, Uillian Correia e Patric; David, Neilton e Júnior (Tréllez)

Técnico: Vágner Mancini

SÃO PAULO: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares; Petros, Hernanes e Jonatan Gomez; Lucas Fernandes (Cueva), Lucas Pratto e Marcos Guilherme

Técnico: Dorival Jr