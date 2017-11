Sidão diz que São Paulo aceitou pressão do Vasco no segundo tempo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O goleiro Sidão teve boa participação no empate do São Paulo contra o Vasco, na tarde deste domingo, em São Januário, principalmente na hora de segurar e diminuir a pressão imposta pelos cariocas no segundo tempo da partida. Ainda que tenha ganhado status de herói, porém, ele fez questão de apontar alguns defeitos na atuação são-paulina, bastante pressionado nos 45 minutos finais do embate.

“Acho que tínhamos condições de colocar a bola no chão, trabalhar mais e tentar chegar ao gol deles, pelo menos. Mas acho que a gente aceitou muito a pressão do Vasco, recuou muito e por isso meu nome foi muito falado durante a partida”, disse o goleiro são-paulino, autor de boas defesas em chute de Caio Monteiro e cabeçada de Paulão.

“O time poderia ter buscado um segundo gol, que mataria o jogo, mas não conseguiu”, continuou o arqueiro, já de olho na partida contra o Grêmio, marcada para a próxima quarta-feira, na arena dos gaúchos, que pode marcar o fim da briga contra o rebaixamento. Com uma vitória, o Tricolor não poderá mais ir à Série B.

Para o duelo, o técnico Dorival Júnior já sabe que não poderá contar com Militão, que levou o vermelho no 1 a 1 e precisará cumprir suspensão automática no jogo. Maicosuel, que deixou a partida reclamando de muito cansaço, passará por avaliação nesta segunda para saber se tem condição de atuar.