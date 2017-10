Sem titulares, garotos se destacam em treino do Corinthians

Os titulares do Corinthians mais uma vez não treinaram com bola na manhã desta sexta-feira, dois dias após o empate sem gols com o Grêmio, no estádio de Itaquera. Com sete deles correndo ao redor do gramado e apenas 13 atletas de linha à disposição, o destaque da atividade ficou por conta dos jovens Warian e Pedrinho, bastante elogiados pelo desempenho nos trabalhos de passe e finalização.

O volante, que virou opção para a zaga recentemente, arrancou elogios dos companheiros ao acertar dois belos chutes com a perna esquerda, na entrada da área. “O que que é isso, Warian?”, brincou o também volante Fellipe Bastos, impressionado com a precisão demonstrada mesmo o garoto sendo destro. Em ambas ocasiões, a bola foi no ângulo de Walter.

Pedrinho, por sua vez, mostrou bastante rapidez nos movimentos e dificilmente perdeu gols tanto em chutes de fora da área quanto nas cabeçadas após os cruzamentos. No lance mais bonito, ele dominou uma bola levantada por Marciel pela esquerda e, sem deixar cair, acertou chute no canto de Cássio, que nem sequer se mexeu. Marquinhos Gabriel, poupado na quinta, movimentou-se normalmente.

Enquanto a dupla enchia os olhos de Fábio Carille, atento a cada movimento, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon, Romero, Jadson e Jô correram no campo por cerca de meia hora. Depois, passaram mais um bom tempo brincando de fazer embaixadinhas no menor gramado do CT, localizado próximo à piscina e ao laboratório R9.

Balbuena, Fagner e Rodriguinho, que completaram o time titular diante dos gremistas, realizaram apenas reforço muscular na academia. Além deles, não treinaram com bola os lesionados Vilson, Pablo e Paulo Roberto, além de Camacho e Danilo, poupados. Pablo, que vive a expectativa de enfrentar o Botafogo, na segunda-feira, fica cada vez mais distante de atuar no embate.

Mantuan e Carlinhos, por sua vez, foram cedidos ao time sub-20 para a disputa do segundo jogo das oitavas de final do Paulista da categoria, contra a Portuguesa, às 16h (de Brasília) do sábado, em Barueri. O primeiro jogo, no Canindé, terminou empatado por 1 a 1. Por outro lado, João, dos juniores, completou a zaga de um dos times na atividade do profissional.