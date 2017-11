Sem titulares, Corinthians afasta quarto goleiro por indisciplina

O Corinthians afastou o goleiro Matheus Vidotto do elenco profissional por questão de indisciplina, neste sábado, de acordo com apuração da Gazeta Esportiva, motivando o corte do atleta da lista de relacionados para a partida contra o Avaí, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Cássio, na Seleção, e Walter, machucado, os dois primeiros na hierarquia, já não estavam disponíveis para o jogo.

O corte foi confirmado pelo clube, sem esclarecimento do por que, com a indicação de que a diretoria se posicionará antes do embate contra os catarinenses. Segundo o site “Meu Timão”, que veiculou a notícia inicialmente, o arqueiro ficou revoltado ao saber que seria reserva de Caíque França no embate e teria pedido até para ser negociado pelo clube.

Dois anos mais velho e considerado mais promissor quando integrava as categorias de base, Matheus, 24, tem no currículo uma convocação para a Seleção Brasileira principal, em 2013. Depois, no entanto, perdeu espaço após pedir para ficar fora da pré-temporada na Copa Flórida enquanto realizava os procedimentos para a retirada da cidadania italiana. Anteriormente, já havia perdido chances de jogar por conta de uma hérnia e de uma tendinite no joelho.

Aproveitado na pré-temporada, Caíque, 22, agradou a comissão técnica pela dedicação nos treinamentos e chegou a ser titular na partida contra o Linense, pela fase de classificação do Campeonato Paulista. A determinação final de que ele era o terceiro goleiro se deu quando Walter se machucou contra o Atlético-PR. Com os dois presentes no banco, o técnico Fábio Carille, sob indicação do preparador Mauri Lima, optou pela entrada de Caíque e mandou Matheus, que já vestia as luvas, sentar-se novamente.

Sem Vidotto, o jovem Filipe, de 19 anos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, será o único reserva à disposição do treinador. Ele já havia sido relacionado por Carille inicialmente e concentrou com o elenco pela primeira vez na noite de sexta para sábado.